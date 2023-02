Salute, in menopausa il 37% delle donne è sovrappeso e il 15% è obeso

Salute, premenopausa e menopausa tempi delicati per le donne

Menopausa e aumento di peso sono due momenti della vita che troppo spesso preoccupano il mondo femminile. Tra i 45 e 55 anni molte donne si trovano con 10 chili di media in più. Qualcosa di terrorizzante per tante che danno la responsabilità di questo alla menopausa. Il termine “improvvisamente”non è del tutto vero perché In realtà il processo è molto più complesso e le cause sono duplici. Da una parte vi è il tempo della premenopausa, gli anni precedenti la menopausa con disturbi differenti (tra cui vampate di calore, insonnia, disturbi del sistema genito-urinario o dell'umore). Molti studi dimostrano che le donne tendono ad aumentare mediamente di 2 o 3 chili durante il passaggio alla menopausa. I motivi sono diversi: mancano gli estrogeni e questo favorisce l’aumento peso del grasso corporeo e una diminuzione della massa muscolare.

Salute, nella menopausa diversa distribuzione del grasso corporeo

Dall'altra il vero cambiamento sta nella distribuzione del grasso corporeo. Prima della premenopausa il l grasso corporeo è distribuito nella zona sottocutanea dei glutei e dei fianchi, in postmenopausa cresce il grasso totale soprattutto quello viscerale, nell’addome. Ma già dai trenta anni si puo’ percepire un certo aumento del peso e un un metabolismo basale più basso. Si bruciano meno calorie a riposo e soprattutto, con l’aumento dell’età, si diminuisce quasi naturalmente, l’attività fisica. L’attività fisica, svolta regolarmente, è fondamentale per il mantenimento della massa muscolare nelle donne. Il 50% delle donne tra i 45 e i 64 anni non pratica attività fisica. La quasi totalità della comunità scientifica concorda nel ritenere che la causa dell’aumento di peso nelle donne mature sia principalmente dovuto all'aumento dell'età e ai cambiamenti nello stile di vita. Il calo di estrogeni nella menopausa di per sé non causa un aumento di peso significativo.

Salute, i disturbi del sonno e dell'umore in menopausa

Altro imputato responsabile dell’aumento di peso in menopausa è il disturbo del sonno quasi quotidiano. Inoltre, se le vampate di calore e le sudorazioni notturne sono ricorrenti, la mancanza di riposo fa crescere il senso di stanchezza con conseguente cancellazione dell’attività fisica programmata. Altro responsabile del grasso in più in menopausa i cambiamenti di umore. Spesso guidati da questi “up and down” si cambiano le abitudini sane e si passa a mangiare in una maniera malsana. Non è impossibile però mantenere un peso corretto. Dieta, esercizio fisico e supporto psicologico possono essere di grande aiuto.Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, la percentuale di donne in sovrappeso e obese comincia ad aumentare notevolmente dopo i 35 anni. Se dai 35 ai 44 anni il 31% delle donne è in sovrappeso e il 13% obese, le cifre salgono al 37% e al 15% nella menopausa tra i 45 e i 54 anni. L'obesità è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso anomalo di grasso corporeo che influisce sulla salute fisica e mentale della persona.L’obesità aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro (seno, endometrio, ovaie) o artrosi.Per questo la prevenzione è , per il mondo, una priorità .