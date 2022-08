Salute, le temperature estreme aumentano i rischi cardiologici

L'aumento delle temperature mette a rischio milioni di persone che hanno malattie cardiache

Un'analisi rivela che quasi 2,3 milioni di europei ha riscontrato un'associazione tra il freddo e i decessi per malattie cardiache, in particolare nei quartieri poveri. La ricerca è stata presentata al Congresso dell'European Society of Cardiology (ESC) 2022. Il caldo eccessivo è stato collegato a un consistente numero di morti per malattie cardiache e ictus nei pazienti con problemi cardiaci.

L'autore del nuovo studio, il professor Stefan Agewall dell’Università di Oslo, in Norvegia, ha affermato: "Il cambiamento climatico sta portando a un aumento della temperatura media globale ma anche a un freddo estremo in alcune regioni. Più di 70.000 morti in eccesso si sono verificate in tutta Europa durante l’estate del 2003 a causa di intense ondate di caldo. Ma anche il freddo eccessivo è legato a morti e ricoveri ospedalieri".



Le relazioni tra temperatura e malattie cardiovascolari e morte sono state analizzate per tutti i partecipanti e in sottogruppi con caratteristiche particolari. L'analisi ha rilevato un aumento dei rischi di morte per malattie cardiovascolari in generale e per cardiopatia ischemica in particolare, nonché un rischio elevato di cardiopatia ischemica di nuova insorgenza, associata al freddo.

Con un calo della temperatura di circa 10 gradi centigradi (°C), da 5°C a -5°C, c'era un rischio maggiore di morte per malattie cardiovascolari del 19 per cento e un’elevata probabilità di morte per cardiopatia ischemica del 22 per cento (RR 1,22; IC 95 per cento 1,07–1,38). C’era un rischio maggiore del 4 per cento di cardiopatia ischemica di nuova insorgenza associata a un calo della temperatura di circa 11°C, da 2°C a -9°C.