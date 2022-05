Cancro della pelle, 7 milioni i pazienti in Ue: in aumento i casi di carcinoma

Cancro della pelle, boom di pazienti in Europa: il carcinoma è il tumore della pelle più rischioso e diffuso

Più di 7 milioni: questo il numero di europei che ha o ha avuto un tumore alla pelle. Questo è il tipo di cancro più prevedibile, dato che la maggior parte dei casi si collega ai danni causati dai raggi ultravioletti. Negli ultimi 12 mesi, il 22,3% dei pazienti ha preso un appuntamento con uno specialista per controllare un neo o una lesione.

L’Eadv ha svolto un sondaggio intitolato Burden of Skin Disease e tra gli intervistati, lo 0,6% ha riportato una diagnosi di melanoma, ovvero la forma più rischiosa del cancro della pelle. Tra i tumori più diffusi: i carcinomi dei cheratinociti. Secondo l’Eadv, la popolazione necessita di “un'espansione dell'educazione sul cancro della pelle in tutta Europa per aiutare la popolazione a fare scelte più sicure relative alla loro salute cutanea”.

Marie-Aleth Richard, professoressa presso l'Ospedale universitario di La Timone, Marsiglia e membro del consiglio Eadv che ha guidato l'indagine, ha così dichiarato: “Il cancro della pelle fa parte del 40 per cento dei tumori prevenibili e la cui incidenza potremmo ridurre considerevolmente se fornissimo un'istruzione più coerente e diffusa alla popolazione”.

