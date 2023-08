Messina Denaro, peggiorano le condizioni di salute del boss. Ecco perchè

Matteo Messina Denaro, si aggravano le condizioni di salute: "Deve essere ricoverato"

"Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto di quello più duro del 41 bis, deve essere immediatamente ricoverato". Lo dichiara all'agenzia Agi l'avvocato Alessandro Cerella, che dal 25 giugno scorso affianca l'avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa del boss mafioso. I due legali presenteranno al Tribunale della Libertà dell'Aquila un'istanza di ricovero urgente all'ospedale dell'Aquila dove Messina Denaro in regime di 41 bis ha già subito un intervento chirurgico urologico il 27 giugno scorso.

“Si è aggravato, le sue condizioni sono disperate. Non mangia, beve soltanto, non sta bene; deve essere assistito da un infermiere dentro una struttura ospedaliera il prima possibile”. “Io non sono un medico ma le sue condizioni sono critiche - aggiunge Cerella - E’ seguito in maniera encomiabile dal professor Mutti e dal suo staff. Io ripongo massima fiducia nel loro operato ma i medici non possono vederlo quotidianamente e nelle sue condizioni le cose cambiano di giorno in giorno”.

"Nei confronti di Messina Denaro c’è un accanimento: con un tumore al quarto stadio non può stare in una cella senza un infermiere a bere succhi di frutta, invece di avere delle flebo. Dovrebbe essere controllato h24. Ha difficoltà persino a stare in piedi, ha bisogno di tutte le cure che spettano a un malato”,

Si sono quindi aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere dell'Aquila. L'ex latitante, affetto da un tumore, è dal giorno dell'arresto in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia.

Il boss è detenuto all'Aquila dal 16 gennaio scorso, dopo essere stato arrestato a Palermo dai carabinieri del Ros. Nel carcere dell'Aquila, Matteo Messina Denaro è seguito da uno staff medico che, in vista del trasferimento, hanno realizzato una sala ad hoc vicino la cella, dove effettuare le terapie chemioterapiche.