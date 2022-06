Caldissimo, 50 gradi. Addio inverno e neve. Clima pazzo. La teoria estrema

Clima pazzo e meteo choc. La teoria che spaventa



Caldo, caldissimo. Come non avevamo mai visto prima.



I cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il clima del mondo e dell'Italia.



Alcune teorie estreme, non confermate, affermano che ormai è irreversibile e avremo fino a 50 gradi in estate, assenza di piogge e inverni caldi.



Di fatto, l'inverno potrebbe non esistere più, addio neve anche in montagna. Uno sconvolgimento clamoroso.