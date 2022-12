Le previsioni meteo? Sono un gioco... da ragazzi. Parola di Corazzon (3BMeteo)

Il nuovo libro di Paolo Corazzon, il meteorologo di 3BMeteo

Nelle nostre giornate siamo sempre molto curiosi di sapere come sarà il tempo, se dobbiamo portare con noi l’ombrello, se ci sarà il sole, se farà freddo o caldo , se ci sarà la nebbia o addirittura la neve. Se per qualcuno sarà fondamentale accertarsi sul tempo che troveranno durante il loro viaggio di lavoro o vacanza, per altri invece no, ma la cosa certa è che le previsioni meteo, in ogni caso, sono diventate una parte fondamentale della nostra quotidianità. In un paese dove tutti sono esperti di calcio, negli ultimi anni si sono moltiplicate le figure di appassionati pronti a dire la loro senza però avere cognizione di causa.

Ma chi sono i veri esperti? Tra i più noti, e da anni considerato l'uomo del meteo, spicca l' impeccabile Paolo Corazzon, meteorologo, fisico dell'atmosfera e responsabile dei "media" di 3B meteo. Nato a Milano sotto il segno dei gemelli, fin da bambino manifesta un'immensa passione per il cielo ed i fenomeni atmosferici. "Non solo seguivo le previsioni del tempo in tv, ma mi piaceva guardare tutto dalla finestra di casa provando un fascino estremo per temporali, pioggia e neve. Il mio gioco preferito era quello di dare le previsioni del tempo accanto alla televisione. Con il passare del tempo poi ho iniziato a leggere tanti libri del settore, e grazie anche al famoso Colonello Edmondo Bernacca, ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada", racconta Paolo.

Dopo essersi laureato con lode in Fisica, e dopo molti anni trascorsi accanto al Colonello Giuliacci, nel 2013 approda a 3Bmeteo, il più grande centro meteorologico privato d' Italia le cui previsioni vengono trasmesse da emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale. Professionalità e competenza, ma anche vitalià, grinta e divertimento sono solo alcune delle qualità che Paolo riesce ad infondere al pubblico che lo segue e che lo differenziano da molti suoi colleghi.

"Nulla è voluto e studiato, tutto è frutto solo della mia spontaneità. Chi è alla ricerca di una meteorologia piu rigorosa spesso può criticarmi, ma ritengo che la semplicità nel raccontare qualcosa sia il mezzo migliore per arrivare alla gente e porta sempre verso strade migliori", aggiunge. E di strade Paolo ne ha percorse sempre tante, appassionandosi cosi anche alla scrittura. Tanti i libri che annovera nel suo percorso, ma ben differenti dal suo ultimo lavoro. Pochi giorni fa è stato infatti pubblicato "Meteo Quiz. Sfida a colpi di fulmini e saette", edito da "Alpha test". Scritto con i Meteorologi di 3Bmeteo, Daniele Berlusconi, Andrea Bonina, Nikos Chiodetto, Fabio Da Lio, Francesco Del Francia, Edoardo Ferrara, Gaetano Genovese, Stefano Ghisu, Luca Pace, Manuel Mazzoleni, Francesco Nucera, Davide Sironi, Andrea Colombo, Vincenzo Insigna, Daniele Olivetti e Francesco Bracci, il libro attraversa un mondo tutto da scoprire con un linguaggio semplice e limpido.

Sono stati fulmini e saette anche tra di voi?

"No, al contrario. Abbiamo respirato una meravigliosa atmosfera, una bellissima esperienza editoriale che spero si ripeta. Uno straordinario lavoro di squadra con colleghi fantastici e di altissimo livello. Ciascuno aveva un settore ben specifico sul quale dover lavorare, eravamo ben organizzati e tutti perfettamente in linea con il progetto iniziale. 3B Meteo è davvero una gran bella realtà lavorativa che da dieci anni mi fa sentire come fossi a casa mia, è un ambiente cordiale e caloroso dove ho avuto la fortuna di incontare dei veri amici".

Questo libro sul Meteo, in cosa si differenzia dagli altri?

"E' un 'libro gioco' che riesce ad assocciare all'informazione metereologica anche una parte più divertente diventando quasi una sfida tra amici o con se stessi. E' un vero e proprio libro quiz, suddiviso in sette capitoli, composto da 100 domande a risposta multipla accompagnata da una spegazione dettagliata, ma anche molto comprensibile"

A chi lo consiglieresti?