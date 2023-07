Meteo, ad agosto si torna a respirare: piogge diffuse e meno caldo

Meteo agosto, piogge e temporali : nel weekend torna il maltempo

Luglio è ormai finito ed agosto è già dietro l'angolo. Cosa aspettarsi dunque in questa prima settimana dell'ultimo mese estivo? Lo rivela il Centro Meteo Italiano, secondo cui il maltempo è pronto a tornare. In particolare, se nei primi giorni di agosto si assisterà a un caldo moderato, con temporali sparsi, per il prossimo weekend si conferma invece una fase più fresca. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un calo delle temperature con valori che scenderanno anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo.

Di seguito tutte le previsioni meteo per la giornata di oggi, 31 luglio, e domani, 1 agosto.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord, al mattino, si avrà nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al pomeriggio fenomeni soprattutto sui rilievi, più asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi. Al Centro: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori appenninici, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole: al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attesi locali piovaschi sull'Appennino meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve rialzo su Liguria, Toscana, Lazio e Triveneto, in lieve diminuzione altrove.