Meteo, caldo africano e bollino rosso al Sud. Torna la grandine al Nord

Meteo previsioni, grandine e temporali al Nord Italia. Caldo con anticicloone africano verso Sud

L’ultimo weekend di luglio non è banale: temporali a tratti forti al Nord e 38°C al Sud. In un altro periodo storico, diciamo semplicemente 40 anni fa, avremmo avuto una sensibilità maggiore per un tempo così incerto ed instabile. Nel 2023, all’epoca dei cambiamenti climatici, tutto sembra normale se non raggiungiamo almeno 45 gradi e non sono previste grandinate furiose. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, ricorda però che anche fenomeni meno intensi, rispetto a quelli estremi registrati nelle ultime 3 settimane, meritano attenzione: ecco che, consultando minuziosamente le mappe meteorologiche, si scopre un'importante insidia pomeridiana-serale per il Nord Italia.

Un ciclone centrato sulla Scozia invierà aria più instabile nordatlantica verso le regioni alpine: dal pomeriggio scoppieranno diversi temporali in montagna al Nord che potrebbero raggiungere in serata le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questi fenomeni, alimentati dall’elevata umidità presente in Pianura Padana, potrebbero essere a tratti intensi con grandine di ‘grandi’ dimensioni; ricordiamo infatti la classificazione dei chicchi di grandine: la grandine viene definita ‘piccola’ se il diametro è minore di 1,9 cm, ‘grande’ se compreso tra 1,9 e 4,45 cm, ‘molto grande’ tra 4,45 e 6,99 cm e ‘gigante’ se il diametro è maggiore di 6,99 cm.

(da il meteo.it)



Inutile dire che il chicco di 19 cm, meglio dire la ‘Noce di Cocco’ seguendo la classificazione ‘TORRO’, caduto in Friuli ad Azzano Decimo pochi km a sud di Pordenone, era ‘gigante’: la tarda sera del 24 luglio, infatti, la ‘Noce di Cocco di ghiaccio’ caduta in Friuli ha battuto il record europeo per questo fenomeno. Sappiamo che il record assoluto mondiale, invece, resiste ancora dal 23 luglio 2010 con 20,3 cm di grandine registrati in South Dakota, USA, ma siamo andati estremamente vicini a battere questo triste primato! Tornando a ‘TORRO’, la classificazione inglese della TORnado and storm Research Organisation, si possono trovare termini alquanto bizzarri per la grandine: 0,5 - 1,0 cm ‘piselli’, 1,1 - 1,5 cm ‘fagioli o nocciole’, 1,6 - 2,0 cm ‘uva o ciliegie’, 2,1 - 3,0 cm ‘noci’, 3,1 - 4,5 cm ‘palle da golf o da ping-pong’, 4,6 - 6,0 cm ‘uova o palle da biliardo’, 6,1 - 8,0 cm ‘pesche, mele, uova di struzzo, arance, palle da tennis o da baseball’, tra 8,1 e 10,0 cm ‘pompelmi’, 10,1 - 12,5 cm ‘meloni’, oltre i 12,5 cm ecco la categoria massima con ‘Noci di Cocco’.

Intanto, se al Nord arriveranno dei temporali con locali grandinate tra la sera del sabato e la mattina della domenica, al centro staremo decisamente bene, mentre al Sud la spinta anticiclonica africana tornerà a far parlare di sé, seppur per poco tempo: sono attese massime fino a 38 gradi ad Agrigento, Oristano e Siracusa, 37°C a Catania, Foggia e Ragusa. Insomma, un ultimo weekend di luglio da seguire con attenzione poi il mese di agosto potrebbe iniziare con ancora un po’ di instabilità e rovesci al Nord, ma con temperature meno africane al Sud. Il 2023 ci sorprende sempre.

Previsioni meteo prossimi giorni

Meteo previsioni Domenica 30 luglio 2023. Al Nord: soleggiato con qualche temporale forte fino al mattino sulle Alpi in sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato con temperature in ulteriore leggero aumento. Al Sud: bella giornata con temperature molto calde specie sulle Isole Maggiori.

Meteo previsioni Lunedì 31 luglio 2023. Al Nord: soleggiato, acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Al Centro: bella giornata, isolati rovesci sui rilievi. Al Sud: bella giornata con temperature calde.

METEO PREVISIONI TENDENZA

nuova settimana all’insegna di temperature nella norma e di qualche temporale frequente al Nord.