Meteo, caldo africano anche al Nord. Cambia tutto. Aprile diventa giugno

Nei prossimi giorni la circolazione generale è destinata a subire un radicale cambiamento con l'arrivo dell'alta pressione Narciso e, conseguentemente, di uno scenario meteorologico piuttosto diverso rispetto a quello sperimentato negli ultimi giorni, specie al Nord. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La nostra attenzione si rivolge ai prossimi giorni, in quanto sta per cambiare tutto. Dal nord Africa si sta avvicinando infatti un promontorio di alta pressione che darà inizio sul nostro Paese ad una fase di calda stabilità: sarà Narciso, l’Anticiclone caldo che piace (e si piace ) a far scoppiare prepotente la primavera.

Il quadro meteorologico rimarrà subito in una sorta di convalescenza nel corso di Martedì 2 Aprile quando si avranno residue note d'instabilità sulle aree più orientali del Nord, mentre avremo qualche noia in più Mercoledì 3 Aprile al Nord per il transito di una modesta e veloce perturbazione in grado di provocare qualche piovasco soprattutto sulle zone alpine e prealpine con spruzzate di neve oltre i 1500/1600 metri di altitudine.

Trascorse queste 48 ore di relativa transizione, ecco che l'atmosfera subirà un cambiamento più radicale a partire sostanzialmente da Giovedì 4 Aprile quando l'alta pressione troverà la giusta energia per estendere la sua stabile influenza su tutto il nostro Paese. A parte un po' di nubi di passaggio al Nord, almeno fino a tutto il weekend registreremo una vera e propria escalation del bel tempo con temperature in generale aumento su tutto il Paese.

Nei prossimi aggiornamenti cercheremo poi di capire quanto durerà questa fase di calda stabilità atmosferica che però pare destinata a perdurare a lungo in quello che potrebbe diventare l’AprilGiugno, l’Aprile 2024 che sa già di Giugno.