Meteo, Caronte choc: previsioni a quasi 45 gradi. Siccità alle stelle

Meteo, Caronte: nuove escalation del caldo, entro il weekend ancora punte fino a 44°gradi

Caronte non molla la presa sull'Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni sono chiare. Il caldo continua a dominare incontrastato sull’Italia ormai dal 10 Maggio, nonostante alcuni temporali violenti che rinfrescano l’aria solo per poche ore e creano danni: anche l'ultima ondata di caldo denominata Caronte sta infatti insistendo con temperature africane dal 20 Giugno e ci ricorda che l’inferno dantesco si trova in Italia con 40-43°C. Durerà almeno un’altra settimana, con i primi segnali di cedimento attesi al Nord da Mercoledì 6 Luglio: anzi, nel weekend si rinforzerà ancora.

A questo punto ci viene da pensare alla frase della Divina Commedia ‘Caron, non ti crucciare: vuolsì così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare’ per dire a Caronte di affrettarsi, di far veloce a lasciarci in pace e a tornare in Nord Africa, da dove è arrivato ben dieci giorni fa.

Un caldo esagerato come il Team iLMeteo.it aveva previsto in anticipo, nominando l’anticiclone africano proprio Caronte: il peggior simbolo del caldo, l’inferno! E così è stato, con i numerosi record distrutti appena all’inizio dell’Estate.

Meteo, previsioni: inferno di calore sull'Italia con Caronte

Roma ha vissuto il periodo più caldo della storia, 2-3 giorni consecutivi con 40°C all’ombra non si ricordavano a memoria d’uomo: per cercare refrigerio non sarebbe stato sufficiente salire sull’Appennino a 800 metri, L’Aquila e Campobasso hanno stracciato i propri record con 36-37°C in montagna!

Un inferno, purtroppo accentuato dal Riscaldamento Globale causato dall’uomo. Ma cosa ci si aspetta nei prossimi giorni?

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito iLMeteo.it, indica ancora la possibilità di qualche temporale forte sulle Alpi fino a domani, poi nel weekend e nei primi giorni della nuova settimana il picco massimo di Caronte tornerà a padroneggiare anche in montagna al Nord.

(ilmeteo.it)



Avremo temperature fino a 39-40°C a Firenze e Roma, 36-37°C anche a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini’ anche al Sud. Ma come è successo anche negli ultimi giorni, il Centro potrebbe essere colpito in modo più intenso rispetto al resto dell’Italia: ci attendiamo punte di 42°C nelle zone interne di Umbria, Lazio ed Abruzzo, un quadro eccezionale anche se ormai non dovremmo stupirci più di niente.

In conclusione torna il caldo ovunque, con un picco atteso per Lunedì 4 Luglio, ‘Independence Day’ negli Stati Uniti: potrebbe essere il giorno dell’indipendenza dal caldo africano, della liberazione dalla canicola, se in seguito le temperature scenderanno gradualmente come previsto dai nostri modelli meteorologici!

PREVISIONI METEO PROSSIMI GIORNI ITALIA

Previsioni meteo Giovedì 30 giugno 2022. Al Nord: soleggiato e nuovamente caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Previsioni meteo Venerdì 1 luglio 2022. Al Nord: soleggiato e molto caldo con temporali pomeridiani sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C.

Previsioni meteo Sabato 2 luglio 2022. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente.

Meteo tendenza prossimi giorni

Caldo ad oltranza con temperature nordafricane e condizioni di disagio su gran parte dell’Italia almeno fino a Mercoledì 6 Luglio.