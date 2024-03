Meteo, ciclone si abbatte sull'Italia. Ecco quando e dove

Avviso meteo: l'ipotesi Ciclone della Colomba appare sempre più probabile sull'Italia, con conseguenze in particolare nel corso della Settimana Santa. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Va fatta una doverosa premessa: le stagioni non cambiano mai di punto in bianco. Le fasi di transizione spesso sono caratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni che può anche durare per delle settimane (i classici periodi in cui non si sa bene come vestirsi!).

Questo processo turbolento è noto agli addetti ai lavori e nel gergo meteo con il nome di "ciclone (o tempesta) equinoziale" : un appellativo non proprio accademico, ma universalmente accettato e che non dà adito a dubbi. Le precipitazioni, in queste fasi, possono risultare intense e abbondanti, i venti piuttosto vivaci e possono anche verificarsi addirittura delle pericolose mareggiate.

Nella fattispecie, questa situazione si verificherà proprio nel periodo immediatamente precedente a Pasqua e a Pasquetta, nella Settimana Santa: da qui la scelta del nome, Ciclone della Colomba.

Ebbene, nella fattispecie, a partire dalla Domenica delle Palme sul comparto Nord europeo prenderà vita una vasta depressione in grado di pilotare masse d'aria molto fredde che si dirigeranno dapprima verso il cuore del Vecchio Continente e poi nel bacino del Mediterraneo. Queste correnti instabili, di origine Polare, tuffandosi sui nostri mari, favoriranno la formazione di un insidioso Ciclone che darà il via ad una fase di intenso maltempo.

Abbiamo delle date. Occhi puntati tra il 25 e il 30 Marzo: questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d'aria di origine diversa (aria fredda di origine polare e aria calda in risalita dall'Africa) aumentando di conseguenza il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate. Sulle Alpi tornerà anche la neve, con fiocchi a partire dai 1500/1700 metri di quota.Ciclone della Colomba in formazione tra il 25 e il 30 Marzo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti non si possono escludere fenomeni di allagamento o ancora peggio le famigerate alluvioni lampo: come anche la cronaca recente ci insegna, queste temibili macchine atmosferiche possono scaricare fino a 150 mm di pioggia in pochissime ore; tenete presente che questa è la quantità d'acqua che cade solitamente in quasi 2 mesi in molte città del Centro-Nord tra Marzo e Aprile.

Il tutto potrebbe essere accompagnato da violente raffiche di vento fino ad oltre 100 km/h. Questa fase di possibile maltempo potrebbe arrivare a coinvolgere anche la Pasqua e la Pasquetta.