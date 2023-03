Meteo, colpo di coda dell'inverno. Neve, piogge e freddo

Freddo dal Nord Europa



Colpo di coda dell'Inverno! La prossima settimana un vortice freddo in discesa dal Nord Europa darà vita ad una veloce ondata di maltempo con conseguenze su molte regioni.

L'ultimo aggiornamento, scrive www.ilmeteo.it, conferma un cambio repentino del tempo già dalla parte finale del weekend a causa dell'irruzione di aria fredda in discesa dal Nord Europa e diretta verso il Mediterraneo.La cartina qui sotto, del Centro Europeo, mostra proprio le correnti d'aria di origine polare (colore azzurrino) in discesa dal Nord Europa, pilotate da una vasta depressione centrata tra Russia, Repubbliche Baltiche e Scandinavia (indicata con la lettera "B").Si tratta a tutti gli effetti di una configurazione più di stampo invernale che primaverile, con le masse d'aria più fredde e instabili che concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta della Bora e scavando un vero e proprio ciclone sul mar Adriatico. Per questo motivo è lecito attendersi una fase decisamente movimentata con elevata probabilità di precipitazioni su tante regioni e con un generale calo delle temperature.





Nel corso della giornata di Lunedì 27 Marzo a rischio maltempo saranno soprattutto il Nord Est e il Centro-Sud: sono attese piogge battenti e temporali su basso Veneto, Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria; su questi settori e su tutto il medio e basso Adriatico soffieranno inoltre furiosi venti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a quasi 100 km/h.Considerando il previsto calo termico, tornerà anche la neve sugli Appennini, con fiocchi entro la serata a partire dai 600 metri di quota.

Qualche pioggia sarà ancora possibile poi nella giornata di Martedì 28, in particolare al Sud e in Sicilia; altrove, invece, le condizioni meteo miglioreranno, anche se le temperature subiranno un drastico calo, soprattutto di notte, riportandosi su valori più consoni al periodo, anche per via dei venti intensi dai quadranti settentrionali.

Successivamente, l'anticiclone tornerà a riconquistare lo spazio perduto, distendendosi sul bacino del Mediterraneo: ecco che è lecito attendersi una maggiore stabilità atmosferica, con temperature in aumento, specie nei valori massimi, almeno fino a Giovedì 30. Poi le incertezze aumentano: non è da escludersi infatti una nuova irruzione fredda con il rischio di un'altra fase di maltempo da Venerdì 31 Marzo.