Meteo estate 2020: dopo il caldo tornano i temporali, sale l'allerta maltempo

Meteo estate 2020: fino a metà settimana si prevedono alte temperature e caldo afoso. Avvicinandosi al weekend è probabile un ritorno di temporali e grandinate

Oggi è diventato ancora più difficile prevedere il clima italiano, diventato sempre più simile a quello tropicale. Lo dimostra il maltempo e le bombe d'acqua che recentemente hanno colpito la città di Palermo e che hanno causato la morte di due persone, sommerse con la loro auto a causa delle forti piogge. Il team di Meteo.it prevede che per avremo ancora per qualche tempo un caldo afoso tipico della stagione ma a breve torneranno i temporali e sporadiche grandinate. Ancora non si parla di allerta maltempo ma il rischio non è da sottovalutare.

Meteo estate 2020: caldo afoso fino a mercoledì poi torneranno i temporali

Un vasto campo anticiclonico di origine africana è riuscito a espandersi su gran parte dell’Italia. Il bel tempo è prevalente e le temperature stanno salendo inesorabilmente. Nei prossimi giorni il campo anticiclonico perderà potenza a partire dalle regioni settentrionali. Meteo.it avvisa che da oggi i temporali torneranno a visitare a macchia di leopardo le zone più settentrionali delle Alpi. Sul resto del Paese il sole sarà prevalente con temperature oltre i 32-33°C su gran parte delle principali città. Il clima si farà via via più afoso. Mercoledì i temporali si faranno più diffusi sull’arco alpino, specie centrale e orientale e qualcuno potrebbe anche spingersi fin verso le medie e alte pianure di Veneto e Lombardia entro sera. Sole e caldo in ulteriore aumento sul resto delle regioni (35°C a Firenze, Roma, Mantova, Ferrara, Bologna). La giornata di giovedì sarà molto simile alla precedente con i consueti temporali sulle Alpi e in serata possibili anche sulle pianure, specie venete e lombarde. Le temperature subiranno un ulteriore incremento con punte di 38°C sulle regioni meridionali peninsulari (Puglia), 40°C su Sicilia e Sardegna (zone interne) e fino a 35°C al Centro-Nord.

Venerdì 24 luglio giungerà una perturbazione temporalesca che sin dalle prime ore interesserà il Nord per poi raggiungere anche l’Umbria e le Marche. I fenomeni potranno risultare anche forti e con grandinate. Nel corso del weekend infine la perturbazione sfilerà verso il resto delle regioni centrali, ma perdendo potenza. Il tempo migliorerà al Nord e continuerà ad essere soleggiato al Sud.