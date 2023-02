Meteo, febbraio "bollente". Ecco quando si abbasseranno le temperature

Meteo, ecco quando si abbasseranno le temperature

Al momento della scrittura di questo articolo, c’è il sole e fa pure caldo. Un po’ troppo caldo per essere solo metà febbraio. E ora gli italiani si chiedono: “Ma il freddo tornerà?”.

Da alcuni giorni, il bacino del Mediterraneo è tornato sotto il dominio di un vasto campo di alta pressione che proviene dalle coste più settentrionali del Nord Africa fino e si allunga fino all'Europa nordorientale. Gioco forza, il quadro climatico del nostro Paese ha subìto una vera e propria metamorfosi rispetto alla prima settimana di febbraio, quando l'Inverno, forse per la prima volta, era riuscito a conquistare il suo spazio con temperature basse e venti gelidi.

Ora, invece, il tempo risulta di nuovo stabile su tutto il Paese e il buon soleggiamento, unito alle miti correnti che risalgono dalle terre d'Africa, mantengono condizioni climatiche non certo consone al calendario. Ma, dunque, tornerà il freddo?

Alcuni lievi segnali di cambiamento si avvertiranno intanto nei prossimi giorni, tuttavia le cause non saranno da attribuire all'arrivo di aria fredda, bensì proprio alle calde correnti africane che nel loro viaggio attraverso i nostri mari si umidificheranno, provocando così dei disturbi atmosferici che impediranno ai termometri di salire troppo e anzi forse li costringeranno a retrocedere leggermente.

Come riporta Meteo.it, l'aumento dell'umidità sarà alla base della formazione di nebbie che avvolgeranno in forma sempre più evidente le pianure del Nord. Per non parlare poi delle nubi basse sulla Liguria e su gran parte del comparto tirrenico. Qui il sole non riuscirà più a splendere in forma indisturbata e le temperature massime saranno costrette a rimanere ferme su valori inferiori rispetto al resto del Paese.

Ma per vedere una flessione più corposa dei termometri bisognerà, forse, attendere la prossima settimana quando un fronte d'aria fredda potrebbe transitare sul nostro Paese aprendo così la strada ad un possibile ribaltone. Non è detto che si tratterà di un crollo termico e in ogni caso al momento è solamente un'ipotesi che richiede conferme vista la distanza temporale.