Meteo, freddo? C'è la data! Ora sappiamo quando arriverà e sarà "polare"

Meteo, freddo sull'Italia? Quello vero arriverà, ora sappiamo. C'è la data



Ancora nessuna traccia in questi giorni del vero freddo invernale sull'Italia, anche se adesso c'è una possibile data per il suo arrivo.

Stiamo vivendo una fase meteo-climatica ben lontana dall'essere invernale, scrive questa mattina il sito internet www.ilmeteo.it. L'anticiclone africano infatti continua a dispensare giornate di calma piatta con temperature praticamente superiori alla media del periodo su tutto il Paese e specialmente sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori dove in questi giorni si è potuto tranquillamente passeggiare in manica di camicia. Proprio a causa di questa enorme ed invadente cupola anticiclonica (che prende le sue origini dal cuore pulsante del continente africano) il grande freddo invernale si trova costretto a rimanere confinato a latitudini più settentrionali rispetto al mare nostrum.

Giunti a questo punto la domanda nasce spontanea; ci sono novità circa il possibile arrivo del vero freddo invernale anche sul nostro Paese? Ad essere sinceri ci troviamo in un contesto di grande caos da parte dei centri di calcolo internazionali in quanto alcuni vedrebbero il suo arrivo dopo la metà del mese, altri addirittura non vedono cambiamenti fino alla fine di Gennaio. Con queste premesse potete ben capire come sia difficile poter dare notizie certe su quando potrebbe arrivare un po' d'Inverno dalle nostre parti.

Tra Domenica e Lunedì qualche piccola diminuzione potrà registrarsi su alcuni tratti del Sud e del Centro, ma questo solo per effetto del transito di una perturbazione che oltre alle piogge limiterà ovviamente l'irraggiamento solare. Tuttavia le temperature si manterranno ancora ovunque sopra media.E' sufficiente analizzare la cartina sotto allegata per capire quanto sia ancora lontano il grande freddo. In questa mappa infatti sono rappresentate le temperature massime previste per la giornata di Lunedì 9 Gennaio. Notiamo subito che le uniche aree dove le temperature si manterranno relativamente fresche saranno quelle del Nordovest ( in verde ) con valori che faticheranno a superare la soglia dei 9/10°C. Sul resto del Paese, a parte sui rilievi, si spazierà dal colore giallo (12/14°C) fino ad arrivare a quello rosso dove le temperature raggiungeranno senza fatica punte prossime 20/22°C.Le temperature massime previste per la giornata di Lunedì 9 Gennaio 2023

Insomma, nell'immediato futuro non si intravedono particolari cambiamenti sul fronte climatico a parte qualche possibile diminuzione nei valori minimi tra Martedì 10 e Mercoledì 11 al Nord e su parte del Centro per effetto di un rinforzo dei venti di Maestrale ed una maggior presenza di rasserenamenti notturni.

Per vedere invece l'arrivo del vero freddo invernale, gli ultimi aggiornamenti ci indicano una data e per la precisione intorno al 20 del mese quando un robusto blocco d'aria fredda in discesa dal Nord Europa verrebbe ad investire tutto il nostro Paese. Ci aggiorneremo in merito.