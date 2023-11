Meteo, freddo polare sull'Italia. Gelate in pianura, svolta invernale. Neve...

Meteo, freddo vero, polare, sull'Italia con neve a bassa quota



Arriva il freddo, quello vero, polare. Altro che autunno, inverno con neve a bassissima quota e gelate in pianura, come non accadeva da decenni a inizio novembre. Vediamo l'ultimo aggiornamento del sito internet www.ilmeteo.it.

Novità dell'ultimo aggiornamento meteo: dopo le grandi piogge, nel corso della prossima settimana arriverà la prima irruzione polare della stagione sull'Italia.

Sul Vecchio Continente è già in atto un vero e proprio cambiamento a livello atmosferico: si è aperto infatti un "canale" dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo al cui interno fluiscono intense perturbazioni ricolme di precipitazioni e venti forti. Ebbene, anche ad inizio delle prossima settimana, specie tra la notte di Lunedì 6 e la giornata di Martedì 7 Novembre, avremo ancora il rischio di piogge,in particolare al Centro-Sud.

Successivamente, a cambiare il quadro climatico generale ci penseranno delle correnti d'aria di origine polare in discesa direttamente dal Nord Europa.

L'effetto più evidente lo avvertiremo sulle temperature che caleranno sensibilmente portandosi fin sotto le medie climatiche di riferimento. Un drastico cambiamento se pensiamo al caldo anomalo che abbiamo avuto fino a pochi giorni fa: soprattutto al primo mattino si batteranno i denti con valori fin verso (localmente anche sotto) i 5°C sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Poi le incertezze aumentano. Non escludiamo che le masse d'aria più fredde ed instabili concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano favorendo la formazione di un ciclone sui nostri mari nel corso del successivo weekend. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi una fase decisamente movimentata per tutta la parte finale di settimana, con elevata probabilità di pioggia su tante regioni.Irruzione polare nel corso della prossima settimana

Manca ancora un po' di tempo e come facciamo sempre in questi casi invitiamo alla prudenza, ma i segnali dai modelli sono piuttosto concordi: il freddo potrebbe presto arrivare sull'Italia. Il mese di Novembre si preannuncia molto movimentato e ricco di sorprese.