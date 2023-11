Meteo, freddo sull'Italia. Ecco quando. Ipotesi neve anche in pianura

Meteo Immacolata, neve anche in pianura?



Freddo e neve in avvio di Dicembre? Il Centro Europeo traccia una prima tendenza su temperature e precipitazioni a livello generale per l'Italia; e attenzione, sono attese delle sorprese già per il ponte dell'Immacolata. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Come sempre, per poter delineare una tendenza così a lungo periodo dobbiamo affidarci alle cosiddette previsioni stagionali, che hanno il compito di predire, a livello generale, ciò che potrà accadere, sia dal punto di vista climatico (le anomalie delle temperature), sia da quello pluviometrico (le anomalie delle precipitazioni). A tal proposito l'ultimo aggiornamento dell'autorevole Centro Europeo, con sede operativa in Italia (a Bologna) non lascia molti dubbi: i valori termici dovrebbero mantenersi oltre la media, addirittura fino a +3°C, su tutta l'Europa per l'avvio di Dicembre: dalla Penisola Iberica alla Russia e sulla Scandinavia. In particolare, su questi ultimi settori, la notizia appare quanto mai allarmante.

Cosa significa questo nel concreto? Di fatto, la mancanza della "materia prima", ovvero dei serbatoi di freddo, proprio in quei luoghi dove dovrebbero nascere gli impulsi gelidi in grado di portare le ondate di freddo e neve alle latitudini più meridionali del continente europeo, fin sul nostro Paese.Ma chi è il "colpevole" di questa situazione? Questo è uno dei segni più evidenti del cambiamento climatico in atto (dovuto all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera causato dalle attività antropiche) che sta letteralmente cambiando il volto a tutte le stagioni. Non si tratta infatti di un singolo giorno con temperature altissime, ma di una vera e propria tendenza volta ad un riscaldamento sempre più marcato. Se questo trend dovesse essere confermato è lecito attendersi temperature più miti della norma (più autunnali che invernali), soprattutto al Centro-Sud per la prima decade del mese (comprendendo dunque anche la festività dell'Immacolata). E' presto per dirlo con sicurezza, ma sembra che si vada proprio in questa direzione, non diversamente peraltro rispetto a quanto visto negli ultimi anni.Le precipitazioni non dovrebbero invece mancare, sulla falsariga di quello che sta avvenendo in queste ultime settimane, con tanti fronti instabili in discesa dal Nord Atlantico. Quindi, tanta neve in montagna a quote medio-alte e frequenti piogge sulle pianure e lungo le coste. Quindi niente freddo e gelo sull'Italia per l'avvio di Dicembre.