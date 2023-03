Meteo, gelo in pianura e pure neve. Torna l'inverno

Meteo, torna l'inverno



E' lecito attendersi una fase decisamente movimentata, con elevata probabilità di precipitazioni e con un generale calo delle temperature. Nel corso della giornata di Lunedì 27 Marzo a rischio maltempo saranno soprattutto i settori adriatici e il Sud: sono attese piogge battenti e temporali su basso Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria; su queste zone soffieranno inoltre furiosi venti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a quasi 100 km/h e mareggiate lungo i litorali maggiormente esposti alla furia delle correnti.Considerando il previsto calo termico, tornerà anche la neve sugli Appennini, con fiocchi entro la serata a partire dai 600 metri di quota. Le precipitazioni si estenderanno nel corso della giornata anche alle zone interne di Toscana e Lazio; non escludiamo il rischio di temporali in città come Firenze e Roma.

Qualche pioggia - scrive www.ilmeteo.it - sarà ancora possibile poi nella giornata di Martedì 28, in particolare al Sud e in Sicilia; altrove, invece, le condizioni meteo miglioreranno, anche se le temperature subiranno un drastico calo, soprattutto di notte, riportandosi su valori più consoni al periodo, anche per via dei venti intensi dai quadranti settentrionali.

Successivamente, l'anticiclone tornerà a riconquistare lo spazio perduto, distendendosi sul bacino del Mediterraneo: ecco che è lecito attendersi una maggiore stabilità atmosferica, con temperature in aumento, specie nei valori massimi, almeno fino a Giovedì 30. Per la fine mese le incertezze aumentano: non è da escludersi, infatti, una nuova irruzione fredda con il rischio di un'altra fase di maltempo da Venerdì 31 Marzo.