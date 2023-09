Meteo: in arrivo temporali e grandine. Ecco il colpo di scena

Meteo, colpo di scena in alcune regioni: in arrivo temporali e crollo delle temperature. Ma attenzione alla grandine

Quasi a sorpresa stanno per tornare pioggia e temporali (attenzione anche alla grandine), quanto meno su alcune delle nostre regioni, in un contesto attualmente ancora governato dall'anticiclone africano che sta dispensando sole e temperature ben sopra la media del periodo.

E attenzione, ciò favorirà un clima più fresco, specie nelle zone maggiormente interessate dai temporali, con sbalzi termici che potrebbero anche risultare significativi.

Ma cosa succederà allora nei prossimi giorni, non doveva essere un'Estate infinita? Sì, ma qualcosa andrà storto e gli ultimi aggiornamenti hanno individuato anche il giorno nel quale assisteremo a questa sorta di prima svolta sul fronte meteo-climatico.

L'anticiclone africano già da Martedì 12 Settembre inizierà a dare piccoli segnali di cedimento, in particolare sul suo bordo più settentrionale, lasciando così spazio a refoli d'aria più fresca in arrivo dall'oceano Atlantico. Mentre su gran parte del Paese l'Estate proseguirà indisturbata, sulle Alpi, soprattutto sulle aree confinali, inizieranno a scoppiare i primi temporali, seppur in forma ancora piuttosto irregolare.