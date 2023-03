Meteo, irruzione di aria gelida. Primavera addio, torna l'inverno

Weekend delle Palme perturbato



Giungono importanti aggiornamenti sul fronte meteo in vista del prossimo weekend e soprattutto della Domenica delle Palme. E' appena arrivata una notizia abbastanza inaspettata che traccia una prima tendenza per il fine settimana, con effetti già da Sabato 1 Aprile.

Nulla di così strano, intendiamoci, scrive www.ilmeteo.it. Ci troviamo nel periodo dell'anno statisticamente e climaticamente più dinamico e dunque non sono affatto da considerare eccezionali sia scenari freddi e instabili, forieri anche di primi temporali primaverili, sia decisamente più caldi.Per capire cosa potrebbe accadere, come di consueto, dobbiamo allargare il nostro sguardo all'intero emisfero. Ebbene, come possiamo vedere qui sotto, quello che emerge è che sull'Europa orientale si formerà una vastissima area ricolma di aria polare (fredda e instabile) indicata con la lettera "B" che potrebbe scivolare verso il bacino del Mediterraneo proprio nel corso del prossimo fine settimana.





Dopo un Sabato 1 Aprile all'insegna di un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori, con temperature massime fin verso i 20°C, tra la nottata e le prime ore di Domenica 2 (Domenica delle Palme) sono attesi i primi segnali di un cambiamento con l'ingresso irruento delle correnti decisamente più fredde. Insomma, una situazione non del tutto dissimile da quella che abbiamo vissuto nel weekend appena trascorso.

Secondo l'ultimo aggiornamento, l'ingresso dalla Porta della Bora di queste masse d'aria potrebbe alimentare un vortice ciclonico sui nostri mari. Se ciò dovesse avvenire, è lecito aspettarsi un tempo più piovoso, con il rischio anche di rovesci temporaleschi, dapprima al Nordest, ma poi in estensione anche al Centro-Sud. Anche le temperature sono previste in brusco calo sotto i colpi di burrascosi venti dai quadranti settentrionali.