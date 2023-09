Meteo, Italia spaccata in due tra nubifragi e caldo record. Ecco dove

Previsioni meteo, fenomeni estremi e caldo anomalo: come inizia la settimana

Autunno in arrivo al Nord, estate e caldo anomalo al Sud: la settimana dell’equinozio, atteso sabato 23, si profila piuttosto movimentata, tra rimonte anticicloniche e passaggi perturbati atlantici, responsabili di alcuni episodi di instabilità atmosferica, in un contesto climatico ancora pienamente estivo. Come scrive il Meteo.it "la prima di queste perturbazioni attraverserà le regioni centro-settentrionali tra lunedì e martedì: direttamente coinvolto il Nord, dove i fenomeni localmente abbondanti e violenti previsti nella giornata di lunedì potrebbero generare situazioni di potenziale criticità: seguirà un miglioramento, tra martedì sera e mercoledì, con una fase di tempo più stabile per tutto il Paese".

La seconda, continua il sito online, "sarà più estesa e organizzata della precedente, associata ad una vasta saccatura nord atlantica, potrebbe investire gran parte del Paese tra giovedì e domenica, dando luogo ad una parentesi perturbata che rischia di rivelarsi piuttosto lunga e intensa e che arriverebbe proprio in coincidenza con il cambio definitivo di stagione: si tratta di una tendenza ancora molto incerta, atteniamo dunque i prossimi aggiornamenti". Dal punto di vista termico, almeno fino a venerdì i valori resteranno superiori alla norma: in particolare a inizio settimana quando al Centro-Sud si potrebbero sfiorare i 35 gradi.