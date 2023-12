Meteo Natale: sarà primavera. Fino a 18 gradi. La mappa fa paura: eccola

Tendenza meteo per Vigilia, Natale e Santo Stefano: gli ultimi aggiornamenti tracciano ora una previsione piuttosto attendibile in merito al tempo che ci attende per le Feste. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già dai prossimi giorni a dominare la scena sull'Europa centro-occidentale sarà un vasto campo di alta pressione che si allungherà dall'Atlantico fin sul bacino del Mediterraneo bloccando, di fatto, qualsivoglia perturbazione tipica di questo periodo dell'anno.

In aggiunta alla stabilità atmosferica, dovremo fare i conti con temperature di qualche grado oltre le medie climatiche in particolare sulle zone montuose e al Centro Sud.Andremo dunque incontro a una fase più mite, specie di giorno, che ci accompagnerà tra il prossimo weekend (Sabato 23 e Domenica 24 Dicembre, anti-Vigilia e Vigilia) e l'inizio della prossima settimana (Lunedì 25 e Martedì 26 Dicembre, Natale e Santo Stefano).

Ci aspettano insomma delle festività insolite (anche se ultimamente ci si è un po' abituati), con sole e temperature massime fin verso i 15°C sulle regioni centro-meridionali: addirittura non sono da escludere punte fino a 17/18°C sulle due Isole maggiori. Qualche grado in meno al Nord, ma sempre con valori di tutto rispetto, diciamo intorno ai 10°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle basse pianure.