Meteo, neve al mare. Tre colpi di scena nelle prossime ore. Clamoroso

Neve, tre colpi di scena



Ci sono 3 novità tecniche nelle Previsioni Neve per le Prossime ore - Prossimi Giorni, di fatto 3 veri e propri colpi di scena:

1) tra le 22 del 5 Gennaio e le 01 del 6 Gennaio fiocchi di neve per lo più fradici cadranno comunque su tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia e Ferrarese interno anche in pianura in concomitanza dell’ingresso di aria fredda in seno al transito di una perturbazione nordatlantica

2) tra le 01 e le 07 del 6 Gennaio nevicherà in modo asciutto a Bologna

3) domenica 9 Gennaio eccezionalmente nevicherà la sera dopo le 23 a Rimini con venti di maestrale scuro (vento da terra) , in tal caso alle 24-01 di notte anche in modo asciutto



fonte www.ilmeteo.it