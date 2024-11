Meteo, neve in pianura e freddo polare stanno per tornare. Ecco quando e le aree maggiormente colpite

Meteo dicembre, neve e freddo sull'Italia a inizio mese



Meteo, neve a quote bassissime, forse anche in pianura, in avvio di dicembre. Vediamo gli ultimi aggiornamenti del sito internet www.ilmeteo.it.

La prossima settimana partirà una modesta perturbazione autunnale, poi ci sarà un nuovo afflusso di aria molto fredda di origine Polare.



Ma andiamo con ordine: dopo una breve tregua attesa nel corso del prossimo weekend, una nuova perturbazione farà il suo ingresso da Martedì 26 Novembre sul nostro Paese provocando un blando peggioramento del tempo, dapprima al Nord, poi in estensione anche al Centro-Sud. Si tratterà di piogge deboli e intermittenti tipiche della stagione autunnale con cieli spesso grigi e temperature nemmeno troppo fredde visto il flusso perturbato di origine atlantica.

Dal 28-30 Novembre in avanti è prevista una nuova svolta fredda quando correnti di origine polare in discesa dalla Russia potrebbero investire l'Europa orientale e l'Italia, provocando oltre a delle precipitazioni al Sud e sulla Sicilia, un crollo verticale delle temperature, con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento.

Queste condizioni prettamente invernali ci accompagnerebbero poi fino all'avvio di Dicembre quando non sono da escludere delle precipitazioni nevose fino a bassissima quota.