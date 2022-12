Meteo neve al Nord. Carico abbondante in arrivo in pianura. Inverno gelido

Meteo neve al Nord anche nei prossimi giorni



Ancora maltempo nei prossimi giorni sul nostro Paese: Non ci sarà certo da annoiarsi sul fronte meteorologico, l'Italia dovrà ancora fare i conti con giornate burrascose, ormai il leit motiv da diverse settimane, dopo un lunghissimo periodo stabile e siccitoso.

La totale assenza di una stabile figura di alta pressione - scrive www.ilmeteo.it - lascia il nostro Paese in balìa delle correnti atlantiche le quali continuano così ad inviarci fronti perturbati in serie.Uno di questi, il primo della settimana, sta interessando il Paese in queste ore (giorno di Santa Lucia) e sarà diretto principalmente verso il Centro e il basso Tirreno: su questi settori le piogge saranno anche abbondanti, mentre il tempo sarà decisamente più tranquillo al Nord, eccezion fatta per il Piemonte, la bassa Lombardia e l'Emilia dove saranno possibili alcuni deboli fenomeni irregolari, nevosi anche a quote molto basse o addirittura fino in pianura.

Dopo un breve respiro durante la successiva notte, già da Mercoledì 14 arriverà una seconda perturbazione che avrà come obbiettivo primario ancora una volta il Centro-Sud, dove torneranno ad intensificarsi le precipitazioni, localmente a carattere temporalesco sul versante tirrenico. Nel contempo, il meteo si manterrà ancora asciutto al Nord, nonostante la presenza di diverse nubi e pure di qualche banco di nebbia sulla Valle Padana.

Una terza perturbazione colpirà il nostro Paese tra la seconda parte di Giovedì 15 e la giornata di Venerdì 16: la fase più perturbata la registreremo proprio a cavallo tra il pomeriggio e la serata di Giovedì quando forti piogge si sposteranno dal Nordovest e dal comparto centrale tirrenico, verso levante e dunque verso i settori di Nordest e sul resto del Centro. Qui, in serata e nella notte saranno possibili anche dei nubifragi. Attenzione anche alla neve che cadrà a tratti copiosa sui rilievi alpini, specie su quelli centro-orientali a quote mediamente prossime ai 1000 metri.



Anche quella di Venerdì sarà una giornata di maltempo, tuttavia soprattutto per le regioni tirreniche e per l'area più orientale del Nord, mentre altrove il quadro meteorologico si farà via via più stabile ed asciutto, preludio a un prossimo weekend che dovrebbe essere tutto sommato tranquillo per gran parte del Paese, grazie al ritorno dell'alta pressione.