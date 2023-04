Meteo Pasqua stravolto. In arrivo grandine e temporali

Meteo Pasqua, correnti fredde da Nord-Est



L'ultimo aggiornamento ha "capovolto" la previsione per Pasqua e Pasquetta; prepariamoci a vivere l'ennesimo stravolgimento meteo di questa pazza primavera. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Come spesso accade, l'avvio del mese di Aprile risulterà estremamente dinamico e il weekend pasquale (8-9 Aprile) non farà eccezione: pare che il nostro Paese sarà strattonato tra le grandi figure atmosferiche che dominano lo scacchiere europeo.

Osservate la mappa che vi presentiamo qui sotto e che mette ben in evidenza il quadro sinottico atteso: sull'Europa occidentale permane un timido campo anticiclonico (indicato con la lettera "A") mentre da Nord Est si notano delle correnti più fredde ed instabili in estensione fin verso il bacino del Mediterraneo (colore azzurrino/verde).









Rispetto alla previsione di qualche giorno fa, molto è cambiato: pare infatti che dovremo fare i conti con il lato più capriccioso della Primavera dovuto principalmente agli scambi meridiani (da Nord verso Sud) tipici delle stagioni intermedie, quando ancora le masse d'aria sono libere di scorrazzare per il continente.

In particolare, l'ingresso di spifferi freddi e instabili in quota potrebbe agire da innesco per lo scoppio, anche improvviso, di forti temporali, spesso accompagnati da grandine, in particolare durante le ore pomeridiane.

Con questo tipo di dinamiche, maggiormente esposte sarebbero le montagne del Nord (con locale interessamento delle vicine pianure) e le regioni centro-meridionali.

Vogliamo essere chiari: non siamo ancora in presenza di una previsione solida e precisa. Per i dettagli bisognerà ancora attendere qualche giorno, specialmente per capire se e dove potranno colpire dei fenomeni.

Per ora c'è questa tendenza generale, che ha comunque cambiato leggermente le carte in tavola per le festività.