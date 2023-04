Meteo Pasqua, temporali e grandine. Ma non ovunque. Ecco dove

Meteo Pasqua, al Nord Ovest ancora sole e niente acqua



Arrivano le conferme: a Pasqua e Pasquetta l'Italia si troverà divisa tra sole e pioggia (con qualche episodio di grandine). Insomma, dopo giorni e giorni di ipotesi, dubbi e proiezioni, la sentenza è che su molte regioni servirà tenere un ombrello a portata di mano!

Nulla di strano. Il dinamismo sul fronte meteo è tipico della Primavera e dipende essenzialmente dalle grandi figure atmosferiche che proprio in queste settimane di passaggio sono libere di scorrazzare a livello emisferico, determinando condizioni meteorologiche spesso estreme e passaggi repentini dal caldo ai temporali e viceversa.

Come mostra la mappa qui sotto, emerge chiaramente come sull'Europa occidentale si posizionerà un vasto campo anticiclonico (tempo stabile e soleggiato), mentre sul Nord Est del Vecchio Continente si insidieranno delle correnti più fredde ed instabili in estensione fin verso il bacino del Mediterraneo (rischio piogge).

Senza girarci troppo intorno: pare che durante le festività dovremo fare i conti con il lato più capriccioso della Primavera dovuto principalmente agli scambi meridiani (da Nord verso Sud) tipici delle stagioni intermedie.

Già dalla giornata di Pasqua (Domenica 9 Aprile) l'ingresso di spifferi freddi e instabili in quota potrebbe agire da innesco per lo scoppio, anche improvviso, di temporali, localmente accompagnati da grandine, specie durante le ore pomeridiane. Con questo tipo di dinamiche, andrà prestata attenzione soprattutto ai rilievi del Triveneto (con locale interessamento delle vicine pianure) e alle regioni centro-meridionali. Discorso molto simile, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti, anche per Pasquetta, che potrebbe essere caratterizzata dalla tipica instabilità delle ore pomeridiane: infatti, dopo una mattinata soleggiata non escludiamo il rischio di acquazzoni con maggiore interessamento ancora una volta del Sud.



Discorso completamente diverso per il Nord Ovest e per la Sardegna dove la rimonta dell'anticiclone africano riuscirà a fare da schermo alle incursioni perturbate: spazio quindi a maggiori spazi soleggiati su questi settori, anche se con temperature non troppo elevate.