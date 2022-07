Meteo previsioni: settimana di Ferragosto disastro, PERTURBAZIONE ATLANTICA

Meteo, anticlone africano ko a Ferragosto? Previsioni

Il meteo oggi racconta dell'Anticiclone Africano Apocalisse 4800 e di qualche temporale (attenti alla grandine) in arrivo sull'Italia. Ma l'allarme rosso potrebbe scattare per la settimana che porta a Ferragosto. Chi andrà in vacanza potrebbe avere qualche brutta sorpresa. Vediamo le prime proiezioni legate alle previsioni del tempo sul periodo di metà agosto.

Meteo: crisi Estate a due passi da Ferragosto, prime proiezioni dal 7 al 15 Agosto

Secondo quanto riporta ilmeteo.it che ha guardato le ultime elaborazioni disponibili, "sembra proprio che tra Domenica 7 Agosto e Ferragosto Lunedì 15 Agosto possa verificarsi una generale e per certi versi inaspettata crisi dell'estate, con l'alta pressione parzialmente indebolita e minata da perturbazioni atlantiche, che in questo modo sarebbero di fatto libere di scorrazzare per tutta l’Europa e dunque in Italia, portando pure grandinate e un calo delle temperature dell’ordine di 10-12 gradi circa".

Meteo, rottura di Ferragosto? Previsioni del tempo

Dunque attenzione perché il meteo racconta della possibile "rottura di Ferragosto, la cosiddetta Burrasca di mezza Estate o di fine Estate che dir si voglia, era assolutamente la normalità fino agli anni ‘80... e chissà che il 2022 non voglia ricordare i vecchi tempi...", riporta ilmeteo.it.