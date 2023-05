Meteo, stravolte le previsioni per l'estate

Meteo estate 2023, l'effetto di El Nino si farà sentire ancora più intensamente. Le temperature del Pacifico sono più alte di quanto ci si aspettava

Questa primavera è stata per lo più caratterizzata da temperature miti, temporali e piogge, come sanno tragicamente gli abitanti dell'Emilia Romagna, cosa ci aspetta per l'estate? A sparigliare le previsioni meteo sarà El Nino, la corrente superficiale dell'oceano Pacifico che secondo il NOAA, l'agenzia americana che si occupa delle dinamiche marine e atmosferiche, che pare si stia riscaldando ben oltre le aspettative e potrebbe influenzare sensibilmente il clima globale, Italia compresa.

Meteo estate 2023: le previsioni per luglio e agosto

Partendo dalle analisi di El Nino si può dire che il meteo estate 2023 sarà sostanzialmente positivo per i vacanzieri. A luglio si prevedono temperature oltre la media di 1-2° dovuta all'azione dell'anticiclone africano. Si conferma quindi l'effetto del surriscaldamento globale che sta cominciando a diventare un problema immediato. Un aspetto curioso delle previsioni meteo estate 2023 riguarda le precipitazioni di agosto, che potrebbero essere più elevate rispetto agli anni passati. Ciò potrebbe tradursi in grandinate e nubifragi.