Meteo

Venerdì, 24 aprile 2020 - 09:53:00 Meteo weekend 25 aprile con caldo e qualche temporale Pressione in aumento sulle nostre regioni e temperature via via più calde, specie al Nord

Meteo weekend 25 aprile con caldo e qualche temporale La pressione in queste ore sta aumentando anche al Sud dove finalmente il sole sarà più prevalente dopo quasi 3 giorni di pioggia. Il bel tempo atteso interesserà gran parte delle regioni anche nel corso del weekend. Il team del sito iLmeteo.it comunica che oggi, venerdì, una residua instabilità interesserà ancora la Calabria e la Sicilia orientale dove si potranno verificare dei rovesci e alcuni temporali. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente con temperature in ulteriore aumento. Sabato 25 aprile sarà una giornata prevalentemente soleggiata su quasi tutte le regioni, soltanto sulle Alpi e in serata su Sardegna e Sicilia si avranno molte più nubi anche con isolati temporali sui rilievi lombardi. Temperature massime decisamente calde al Nord con punte di 24-26°C sulla Pianura Padana e fino a 28°C sulle valli del Trentino Alto Adige. Valori massimi meno caldi, ma miti sul resto d’Italia. Domenica 26 l’atmosfera diverrà più turbolenta sulle Alpi, sulla Sardegna e sulla Sicilia con lo sviluppo di rovesci e temporali localmente forti. Da segnalare inoltre al mattino veloci piogge sul Veneto. Lieve calo termico al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che con l’inizio della settimana prossima il tempo muterà nuovamente, l’alta pressione perderà sempre più forza e ne approfitteranno così una serie di perturbazioni fortemente temporalesche che interesseranno a fasi alterne quasi tutte le regioni.