Meteo, uragano sull'Italia. Estate addio, siamo già in autunno. Crollo termico

Estate finita, crollo delle temperature. Meteo



Il ciclone Poppea in arrivo sul nostro Paese potrebbe trasformarsi addirittura in una piccolo uragano mediterraneo. Nonostante le conseguenze non saranno paragonabili ai veri e propri uragani che si manifestano oltre Oceano, cerchiamo comunque di capire quali effetti avrà sull'Italia già a partire dalla giornata di Domenica. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ad Agosto la temperatura media dell'acqua del Mar Ligure normalmente oscilla intorno ai 23-24°C. Quest’anno supera i 27°C! La temperatura più calda del Mar Ligure registrata in questi giorni è stata di 28,3°C nello specchio acqueo antistante il borgo di Portofino, mentre la temperatura più bassa è stata di 26,6°C ad Ersa in Corsica.

Si capisce bene che, anche quest’anno, il Mediterraneo italiano ribolle; la causa è da ricercare nelle 3 principali ondate di caldo registrate: Cerbero, Caronte e Nerone hanno portato temperature fino a 48,2°C sulla terraferma (Jerzu in Sardegna), mentre i nostri mari hanno assorbito tutto questo calore riscaldandosi fino a valori tipici dei tropici.Mare bollente intorno alla Liguria, 5-6°C oltre la media di fine agosto

Ecco perché c’è il rischio che il ciclone in arrivo si trasformi in Uragano, nei pressi del Mar Ligure: ormai il mare italiano è diventato caldo come il Golfo del Messico e quasi come il Mar Rosso.

I presupposti per la trasformazione di un normale vortice ciclonico in un ciclone tropicale o uragano mediterraneo sono questi: temperature delle acque marine superiori ai 26°C, intensa evaporazione, presenza di un'area centrale di bassa pressione circondata da zone a pressione più elevata e venti convergenti.Corrente a getto, Ciclone Poppea dalla Norvegia verso il Mediterraneo



In pratica, il ciclone Poppea, di origine extratropicale, in arrivo dal Nord Europa, approfondendosi su acque molto calde, potrebbe assumere sul Mediterraneo, caratteristiche simil-tropicali: presenza di un ‘cuore caldo’ cioè una temperatura elevata a tutte le quote anche nell’occhio del ciclone, bassa pressione sulla stessa colonna altimetrica (condizione barotropica) ed altre peculiarità tipiche di queste formazioni.