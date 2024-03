Meteo weekend, ciclone sull'Italia con il ritorno della neve a quote basse

Questa prima parte di Marzo ci sta ricordando che ci troviamo nel periodo dell'anno statisticamente e climaticamente più dinamico e dunque non sono affatto da considerare eccezionali eventuali scenari freddi e instabili forieri sia di primi temporali primaverili, sia di ultime nevicate dal carattere invernale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ebbene, proprio nel corso del prossimo Fine Settimana ci attendiamo una decisa svolta: alle alte latitudini, tra la Scandinavia e il mare del Nord si formerà una vastissima area ricolma di aria polare-marittima (fredda ed instabile) che scivolerà verso l'Europa e il bacino del Mediterraneo.

Già Sabato 23 Marzo ci aspettiamo i primi effetti con temporali sulle pianure del Nord e, parzialmente, anche in Liguria; torneranno inoltre nevicate intense sull'arco alpino oltre i 1200/1300 metri (sulla quota esatta saremo più precisi nei prossimi giorni).

E non è finita qui. L'ingresso dalla Porta della Bora di queste masse d'aria potrebbe favorire la formazione di un ciclone sui nostri mari nel corso di Domenica 24 Marzo (Domenica delle Palme). Se ciò dovesse avvenire, è lecito aspettarsi un tempo decisamente dinamico e temporalesco dapprima al Nord Est, poi in estensione anche al Centro-Sud. A causa delle velocità con cui irromperà il fronte freddo in quota e i successivi contrasti termici che si verranno a creare non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi con locali grandinate.Aria polare in discesa fin sull'Italia

Bisognerà a quel punto valutare le temperature, in quanto non è da escludere che possano verificarsi nevicate fino a quote basse (per il periodo) specie sugli Appennini.

Quest'evoluzione perturbata sarà tipicamente primaverile, ovvero piuttosto fugace e non generalizzata, non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati dopo il passaggio del fronte. In questa fase, Marzo ci mostrerà dunque la tipica dinamicità di questa stagione, passando dai temporali al sole, dal freddo ai primi tepori, nell'arco di poche ore.