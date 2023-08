Michael Mann e Luc Besson protagonisti di Venezia 80

Passati i fasti dell’inaugurazione ufficiale con cerimonia d’apertura e il lungo red carpet affollato da attori e politici, fra cui anche il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, giunti ad onorare un’edizione orfana di molte star d’oltre oceano a causa dello sciopero indetto a Hollywood, Venezia 80 entra nel vivo. Lo fa proponendo con due grandi registi: Michel Mann con “Ferrari” e Luc Besson con Dogman, entrambi in concorso per l’assegnazione del Leone d’oro 2023. Un americano ed un francese che hanno in comune due stalli: Mann è tornato a dirigere dopo otto anni, Blackhat, l’ultimo film risale al 2015, Besson regista e produttore arriva in concorso a Venezia per la prima volta, scelto dal comitato di selezione e dal direttore artistico, dopo un periodo dopo un periodo difficile.

A 80 anni Michel Mann ha realizzato il suo sogno riconcorso per 30 anni: portare sullo schermo “The man and the machine”, la monumentale biografia su Enzo Ferrari scritta da Brock Yates ancora inedita in Italia. La prima scelta del regista fu De Niro ma ad indossare i panni del protagonista è Adam Driver. Il cast annovera grandi attori come Penélope Cruz (nel ruolo della moglie), Shailene Woodley, Sarah Gadon, Jack 0’ Connor, Patrick Dempsey ed anche l’attore italiano Michele Savoia (nel ruolo di Carlo Chiti grande amico di Ferrari).