1990, Opel presenta la Omega

Due fascinose shooting brake come le odierne Opel Insignia Sports Tourer e Insignia GSi sono l’ultima espressione in ordine di tempo della lunga tradizione Opel nel settore delle station wagon. Una tradizione che affonda le sue radici addirittura nel 1953 quando la Casa tedesca presentò la versione station wagon di Olympia Rekord e fece un passo avanti sul piano dell’immagine nel 1970 quando realizzò la Opel Ascona Voyage con le fiancate parzialmente rivestite in legno come era di moda in Nord America.

Passo dopo passo Opel divenne la maggiore protagonista del mercato europeo delle station wagon che la vedeva presente in ogni segmento. Alla fine degli Anni Ottanta le station wagon facevano tendenza. Un segnale di questa tendenza è rappresentato dalla Opel Omega-A Top Wagon presentata 30 anni fa che, equipaggiata con un 6 cilindri in linea 3,0 litri bialbero a 24 valvole da 200 CV (147 kW), alla fine del 1990 fece da apripista alla realizzazione di nuove potenti e dinamiche station wagon e shooting brake.

Si trattava insomma di una di una vera propria granturismo alto-di-gamma, simbolo di una operazione immagine che investiva tutta la linea delle station wagon Opel. Abbondante spazio interno, ambienti eleganti e discreti, prestazioni assolute, attenzione alle problematiche ecologiche, comfort e insonorizzazione senza compromessi trovano un ideale punto di convergenza in questa autentica "top wagon" in grado di raggiungere una velocità di 230 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti.