20 anni di Mini raccontati dai due street artists Solo & Diamond

MINI torna protagonista per la terza volta della nuova edizione della fiera internazionale Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 1° novembre, presentando al pubblico un’opera che celebra la storia di un’icona dal 2001 (quando è rinata sotto le insegne del BMW Group) a oggi.

Una reinterpretazione nata grazie alla creatività e l’immaginario di Solo & Diamond, due street artists romani, conosciuti a livello internazionale e che hanno collaborato con i più importanti nomi nel mondo della monda e del cinema.

Si intitola “THE BIG LOVE”, l’installazione che sarà esposta presso il Palazzetto dello Sport, Lucca e che vede protagonista la MINI John Cooper Works, una vettura dall’animo sportivo e accattivante sinonimo del tradizionale spirito sportivo del marchio MINI, che come in una gara sfreccia su pista a tutta velocità saltando attraverso un enorme cuore creato da due mani, rendendo omaggio a coloro che in questi 20 anni hanno contribuito a fare di MINI un punto di riferimento nel nostro Paese e non solo. Inoltre, il volto della ragazza raffigurata richiama il claim BIG LOVE – We’re different but pretty good together. Una presa di posizione che per MINI significa essere tutti insieme, uniti verso un unico obiettivo: un “grande amore”. BIG LOVE, infatti, è il modo in cui MINI vede il mondo. Una “way of life” che trova nella diversità una ricchezza, celebrandone la bellezza.

La cornice all’interno della quale avviene la scena è quella di un set cinematografico, che rappresenta uno dei mondi a cui MINI è vicina da sempre: il cinema. Un universo che ha contribuito a far conoscere MINI a livello internazionale, trasformando il prodotto in brand e l’icona dell’automobilismo britannico nell’icona dell’automobilismo mondiale.

Il tema della sostenibilità, molto caro a MINI, è stato affrontato utilizzando in alcune zone del disegno delle speciali vernici in grado di purificare l’aria. Airlite infatti è la prima tecnologia pensata e realizzata esclusivamente per prendersi cura delle persone e degli altri esseri viventi all’interno e all’esterno delle loro abitazioni, dei loro luoghi di lavoro e di svago. È in grado di sanificare le pareti da batteri e virus ed eliminare le sostanze tossiche dall’aria che respiriamo riducendo l’inquinamento nell’ambiente.

MINI si conferma così sempre pronta a condividere con la sua community (e non solo) passioni, interessi ed esperienze speciali, supportando talenti che hanno voglia di mettersi in gioco. Sarà un’occasione per tutti gli amanti del fumetto di avvicinarsi al mondo MINI e conoscere i segreti della street art.