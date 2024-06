24 ore di Le mans, Porsche dona 911.000 euro con "Racing for Charity"

Anche quest'anno, Porsche ha dimostrato il suo impegno sociale con l'iniziativa "Racing for Charity", donando un totale di 911.000 euro a tre organizzazioni benefiche.

Le donazioni sono state destinate a "Kinderherzen retten" (Salviamo i cuori dei bambini) e Interplast Germany, che hanno ricevuto ciascuna 350.000 euro, e alla Fondazione Ferry Porsche, che ha ricevuto 211.000 euro per finanziare nuove iniziative a sostegno dei bambini malati e delle loro famiglie.

Michael Steiner, Membro del Consiglio di amministrazione di Porsche AG e responsabile per la Ricerca e lo Sviluppo, ha dichiarato: "La nostra iniziativa 'Racing for Charity' ha riscosso un grande successo nel 2023. Per la prima volta siamo riusciti a mettere in risalto in modo chiaro la responsabilità sociale della nostra azienda attraverso il motorsport". Grazie ai 100 giri in più effettuati dalle tre auto da corsa del team ufficiale, la donazione iniziale di 624.750 euro è stata arrotondata a 911.000 euro. Questo sostegno permetterà alle organizzazioni no-profit di portare avanti le loro attività essenziali.

Prof. Friedhelm Beyersdorf, fondatore di Kinderherzen retten e.V., ha espresso profonda gratitudine per l'iniziativa, sottolineando come i fondi permetteranno interventi cardiochirurgici salvavita per bambini che altrimenti avrebbero poche possibilità di sopravvivenza.

Prof. Jürgen Dolderer, membro del Consiglio di amministrazione di Interplast Germany e.V., ha evidenziato come il generoso sostegno di Porsche consentirà interventi di chirurgia plastica ricostruttiva nei Paesi in via di sviluppo, migliorando significativamente la qualità di vita dei bambini.

Sebastian Rudolph, Presidente del Consiglio di amministrazione della Ferry Porsche Foundation, ha ribadito l'impegno della Fondazione nel supportare famiglie con bambini affetti da gravi malattie, offrendo loro conforto e speranza attraverso momenti di svago.

Grazie alle donazioni del 2023, Kinderherzen retten e.V. ha potuto effettuare interventi cardiochirurgici su dodici giovani provenienti da El Salvador, Siria, Albania e Afghanistan. Interplast Germany e.V. ha finanziato missioni sanitarie in Tanzania e Mozambico, mentre la Fondazione Ferry Porsche ha sostenuto numerosi bambini gravemente malati e le loro famiglie.