24H di Le Mans, Antonino Labate ci racconta la visione futura di Alpine

Durante la 24 Ore di Le Mans, uno degli eventi più prestigiosi e storici nel mondo del motorsport, Antonino Labate, direttore vendite e marketing di Alpine,

ha illustarto la visione dettagliata della trasformazione strategica dell'azienda. Questa transizione mira a far evolvere Alpine in un brand di auto sportive completamente elettriche di alta gamma. Di fronte a una platea di appassionati di auto e addetti ai lavori del settore, Labate ha delineato come Alpine intenda mantenere la sua identità e i suoi valori fondamentali mentre abbraccia l'era dell'elettrificazione. Ecco i punti chiave e le intuizioni emerse dal suo intervento:

Mantenere l'Identità Durante la Transizione all'Elettrico

La decisione di Alpine di abbracciare i veicoli elettrici (EV) deriva da una visione strategica stabilita circa un anno e mezzo fa. L'obiettivo era evolversi in un marchio di auto sportive premium, sfruttando i valori fondamentali di Alpine: leggerezza, performance e design innovativo. Il passaggio a una gamma completamente elettrica è visto come una naturale progressione in questa nuova era.

Impegno nei Veicoli Elettrici

Alpine è risoluta nella sua transizione verso i veicoli elettrici. A partire dall'A290, i prossimi sette modelli nella loro gamma saranno completamente elettrici. Questo impegno posiziona Alpine come uno dei pochi marchi ad abbracciare totalmente l'elettrico, sottolineando il loro approccio innovativo e la dedizione alla sostenibilità.

Filosofia di Ingegneria e Design

Gli ingegneri di Alpine hanno preso come riferimento i nuovi modelli elettrici l'iconica A110, assicurando che i nuovi veicoli mantengano gli elevati standard del marchio. Sono state apportate modifiche significative alla piattaforma originale, con un ampio utilizzo di alluminio nella parte anteriore e l'adozione di sistemi avanzati di sospensione e frenata derivati dall'A110. Il risultato è un veicolo che offre un'agilità eccezionale e un'esperienza di guida che riafferma l'eredità di Alpine.

Modelli Futuri e Motorsport

Labate ha accennato a diversi modelli futuri, tra cui un veicolo del segmento C che debutterà al Salone dell'Auto di Parigi. Questa auto, insieme agli altri modelli futuri, presenterà il design sportivo caratteristico di Alpine e motori elettrici avanzati, l'impegno di Alpine nel motorsport rimane forte, con una presenza continua in Formula 1 e nel WEC.

Rete di Concessionari ed Esperienza del Cliente

Alpine prevede di espandere la sua rete di concessionari in tutta Europa, puntando a 160 concessionari entro il 2026. In Italia, il numero di concessionari aumenterà a sette. Alpine sta anche introducendo il concetto di "Atelier", che combina aree di personalizzazione, spazi di intrattenimento e display di auto. Questi Atelier verranno lanciati in città come Barcellona, Parigi e Londra, Milano offrendo un'esperienza unica per gli appassionati di motorsport e i potenziali clienti.

Abbracciare l'Elettrificazione nel Motorsport

Labate ha sottolineato che la transizione all'elettrico non significa perdere performance o emozioni. Alpine sta sviluppando sistemi audio che replicano il feeling dei motori a combustione, garantendo un'esperienza di guida autentica. Questo approccio si allinea con la loro filosofia di adattare la sportività alle nuove tecnologie.

Pubblico di Riferimento e Posizionamento di Mercato

Alpine si rivolge a due principali gruppi di clienti: i "drivers of change" e i "leaders of performance", tipicamente di età superiore ai 45 anni. Il loro posizionamento di mercato si colloca tra il lusso e il premium, concentrandosi su veicoli unici ad alte prestazioni che offrono un'esperienza di guida eccezionale.

La direzione strategica di Alpine è chiara: un impegno fermo verso l'elettrificazione pur mantenendo l'identità e i valori di performance del marchio. Con una pipeline robusta di nuovi modelli e strategie innovative di coinvolgimento del cliente, Alpine è pronta a guidare il segmento delle auto sportive elettriche.

Questa trasformazione, secondo Labate, non riguarda solo la produzione di auto elettriche, ma la ridefinizione di ciò che un'auto sportiva Alpine può essere nell'era moderna. I prossimi lanci e l'impegno continuo nel motorsport rafforzeranno ulteriormente la posizione di Alpine come un marchio di auto sportive pionieristico e autentico nel futuro elettrificato.