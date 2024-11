“2forYOU”: la nuova offerta di FIAT per la mobilità sostenibile delle famiglie italiane

FIAT lancia una nuova proposta per la mobilità sostenibile in città, pensata per rispondere alle esigenze di famiglie e giovani:

si chiama “2forYOU” e combina l’esperienza di guida versatile della Fiat 600 Hybrid con la praticità della microcar Fiat Topolino. Questa formula finanziaria, frutto della collaborazione con Stellantis Financial Services, consente di mettersi subito al volante dei due modelli con un canone mensile di 199 euro, offrendo soluzioni accessibili per chi cerca praticità e sostenibilità.

Un’offerta su misura per famiglie e giovani

L’iniziativa “2forYOU” si rivolge a chi desidera una soluzione di mobilità completa per la città, senza rinunciare alla libertà di movimento. “Da sempre FIAT è vicina agli italiani con prodotti innovativi e accessibili,” ha commentato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, “con formule finanziarie che supportano il passaggio alle auto elettriche e ibride. La nostra missione è promuovere una guida responsabile e accessibile, in linea con l’identità italiana del marchio FIAT.”

L’offerta include due contratti di leasing distinti, uno per la Fiat 600 Hybrid e uno per la Topolino, ma permette di ottenere un vantaggio economico di 1.000€, in aggiunta alle promozioni commerciali attive sulla 600 Hybrid. Per quest’ultima, il canone mensile è di 119 euro, mentre la Topolino è disponibile a 80 euro mensili, senza anticipo.

Fiat 600 Hybrid: innovazione e comfort per la mobilità quotidiana

Protagonista di un segmento B sempre più orientato all’elettrificazione, la nuova Fiat 600 Hybrid offre un’esperienza di guida fluida e a basso impatto ambientale. Con una lunghezza di 4,17 metri, cinque porte e una capacità del bagagliaio di 385 litri, si adatta perfettamente alle esigenze quotidiane della famiglia. Il sistema ibrido permette di sfruttare la mobilità elettrica a velocità cittadine e di beneficiare di emissioni ridotte anche in extraurbano. Inoltre, il cambio automatico a doppia frizione assicura un comfort di guida elevato e contribuisce a ridurre l’inquinamento acustico.

Fiat Topolino: la microcar urbana per una guida sostenibile e accessibile

Con la sua lunghezza contenuta di 2,53 metri e una velocità massima di 45 km/h, la nuova Fiat Topolino è la soluzione perfetta per chi desidera muoversi agilmente in città. La batteria da 5,4 kWh offre un’autonomia fino a 75 km e può essere ricaricata comodamente a casa. Pensata per il contesto urbano, la Topolino consente l’accesso libero e il parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici, rispondendo alle nuove esigenze di sostenibilità e di vivibilità delle aree cittadine. L’abitacolo è progettato con due sedili disallineati e vani portabagagli strategici per ottimizzare lo spazio, mentre l’ampia superficie vetrata amplifica la sensazione di spazio.

Con “2forYOU”, FIAT conferma il suo impegno per una mobilità sostenibile e accessibile, offrendo una soluzione che mette al centro le esigenze di chi vive la città. Grazie a una formula finanziaria flessibile, l’abbinamento tra la Fiat 600 Hybrid e la Fiat Topolino permette alle famiglie italiane di beneficiare di una mobilità su misura per la vita urbana moderna, con lo stile e il DNA inconfondibile di FIAT.