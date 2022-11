A Vallelunga va in scena il Supercorso organizzato dalla Scuola Federale ACI

L’Autodromo di Vallelunga ha ospitato questa settimana il Supercorso organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport,

La Clio Cup, chiusa la stagione 2022, è tornata protagonista in pista in occasione del Supercorso organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport all’Autodromo di Vallelunga. Questo speciale stage, dedicato a sei giovani kartisti selezionati per i risultati conseguiti, consente ai giovani allievi di approdare per la prima volta in circuito in una “quattro giorni” scandita da preparazione atletica e mentale e dalla guida di due differenti categorie, a ruote coperte e monoposto.

La Scuola Federale, che festeggia quest’anno i 40 anni di attività, ha rinnovato la scelta della Clio Cup come categoria a ruote coperte. Per gli allievi quindi la Clio Cup è stata la vettura con cui hanno affrontato il loro primo giorno di attività pratica, con l’obiettivo di prendere confidenza con il tracciato romano e con la vettura percorrendo ben 400 km ciascuno, ossia 32 giri di cui 22 cronometrati, con il tutor loro dedicato sempre al fianco per analizzarne in pista e fuori approccio e tecnica di guida. Le altre due giornate sono poi state dedicate alle monoposto con gli allievi impegnati al volante della F4.

La Clio Cup monta un motore 1.300 Turbo con 200 cavalli e una coppia di 300 Nm, cambio Sadev 5 marce, differenziale ZF Autobloccante, tutto su un peso di appena 1.030 Kg: caratteristiche che ne fanno un prodotto estremamente versatile. Per gli allievi del Supercorso Federale si è trattato della prima occasione al volante di una vettura a ruote coperte. Per questo motivo la scelta della Scuola Federale di optare per la Clio Cup per questo percorso di crescita ne sottolinea le caratteristiche formative.

Il Supercorso, oltre ad essere un momento di crescita e formazione, è anche una vera “competizione” per gli allievi, sottoposti al continuo giudizio degli istruttori.