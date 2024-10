Abarth nuova 600e: specifiche, design e prestazioni della Hot Hatch Elettrica da 280 CV

Abarth celebra il suo anniversario con il lancio della Nuova Abarth 600e, un'auto elettrica che stabilisce un nuovo standard per le hot hatch.

Questa vettura, frutto della collaborazione tra gli esperti di Abarth e Stellantis Motorsport, si distingue per la potenza di 280 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi, affermandosi come l'Abarth più potente di sempre. Dall’ingegneria di punta alla cura del design, la 600e rappresenta un passo significativo nel settore delle auto sportive elettriche. Ecco un approfondimento su design, specifiche tecniche e motorizzazione.

Il progetto Abarth 600e: motorizzazione e prestazioni da record

Alla base della Nuova Abarth 600e si trova la piattaforma Perfo eCMP, sviluppata per ottenere prestazioni elettriche eccezionali. Grazie a una potenza di 280 CV e 207 kW, questo modello è la compatta elettrica più potente mai realizzata da Abarth. Con una coppia di 345 Nm e una velocità massima di 200 km/h, la 600e ridefinisce il concetto di velocità in un’auto elettrica per uso quotidiano.

Questa Abarth è stata progettata per mantenere prestazioni elevate grazie a soluzioni tecniche avanzate, come la pompa di raffreddamento del liquido ad alta capacità, che previene surriscaldamenti della batteria durante le modalità di guida sportiva. Con un’autonomia fino a 334 km in ciclo combinato WLTP, la 600e unisce potenza e efficienza, dimostrando come anche un veicolo elettrico possa offrire prestazioni straordinarie.

Tre modalità di guida per un'esperienza personalizzata

La Nuova Abarth 600e presenta tre modalità di guida – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che consentono ai conducenti di adattare le prestazioni alle diverse condizioni e preferenze di guida.

· Turismo: questa modalità offre un’accelerazione fluida con una potenza limitata a 110 kW per la versione Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, e una velocità massima di 150 km/h. Con una coppia di 300 Nm, questa configurazione garantisce un'esperienza di guida energica e confortevole.

· Scorpion Street: ideale per una guida più dinamica, offre 150 kW per la Turismo e 170 kW per la Scorpionissima, permettendo una velocità fino a 180 km/h e una coppia di 345 Nm.

· Scorpion Track: questa è la modalità di guida più sportiva, con una potenza di 207 kW (280 CV) per la Scorpionissima e 175 kW (240 CV) per la Turismo, e una coppia massima di 345 Nm. Scorpion Track consente di raggiungere i 200 km/h, offrendo un'esperienza di guida elettrizzante.

Design esterno: un omaggio alla storia Abarth

La Nuova Abarth 600e è progettata con un’estetica che celebra le tradizioni del marchio. Il design esterno riprende alcuni elementi iconici, come la forma “cassettone” del radiatore dell’Abarth 850 TC, che conferisce un aspetto muscoloso e audace. Inoltre, le linee del frontale, ispirate al mondo del gaming e del digitale, aggiungono un tocco moderno e aggressivo.

Abarth ha perfezionato anche la funzionalità aerodinamica della 600e, con dettagli come lo spoiler posteriore e i paraurti scolpiti e testati nella galleria del vento. Gli eleganti cerchi in lega diamantati da 20 pollici, con il loro design ispirato al pungiglione dello scorpione, lasciano intravedere i freni sportivi e le pinze verniciate, enfatizzando l’identità sportiva dell’auto.

I colori disponibili per la Abarth 600e sono Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock e Nero Venom per la versione Turismo, mentre l’edizione limitata Scorpionissima si distingue per il Viola Hypnotic, ispirato al potere ipnotico dello Scorpione.

Interni: comfort e tecnologia per una guida da corsa

L’interno della Nuova Abarth 600e è pensato per combinare sportività e comfort. I sedili Sabelt racing, disponibili in Alcantara per la Scorpionissima e in tessuto per la Turismo, offrono un design avvolgente che supporta il conducente durante la guida dinamica. Il volante sportivo, rifinito in pelle e Alcantara, è progettato per garantire una presa ottimale in ogni condizione di guida.

L’abitacolo è dominato da una finitura nera con dettagli che richiamano lo Scorpione, come le cuciture e il logo sul volante. La Scorpionissima in edizione limitata offre inoltre comfort extra, come i sedili riscaldati e i vetri oscurati, per un’atmosfera da competizione.

Sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

La Nuova Abarth 600e è dotata di una serie di avanzati sistemi ADAS, tra cui il cruise control adattivo, il Lane Keeping Assist e il monitoraggio dell'angolo cieco. La versione Scorpionissima offre anche la guida assistita di Livello 2, con funzioni come il Lane Centering e il Traffic Jam Assist, ideali per affrontare il traffico cittadino. Gli equipaggiamenti comprendono inoltre sei airbag, un sistema di frenata autonoma d’emergenza e un sistema di avviso di affaticamento del conducente.

Infotainment all’avanguardia e servizi connessi

Il sistema di infotainment della 600e comprende una radio touchscreen da 10,25 pollici con funzionalità Android Auto e Apple Carplay wireless per entrambe le versioni. La Scorpionissima è inoltre dotata di un NAV di serie e un Sound Generator per un’esperienza di guida immersiva. Attraverso l’homepage, i guidatori possono accedere ai parametri di guida e monitorare la coppia in tempo reale, gestendo l’accelerazione in base alle condizioni della strada.

Abarth ha introdotto anche il riconoscimento vocale avanzato e gli aggiornamenti automatici delle mappe stradali per rendere la navigazione più intuitiva. Inoltre, la 600e è il primo modello Abarth a integrare l’assistenza di ChatGPT, un assistente vocale avanzato che rende l’esperienza a bordo più fluida e personalizzata.

Tecnologia avanzata per una guida senza compromessi

La collaborazione con i partner tecnici di Abarth ha permesso di implementare soluzioni da corsa per migliorare la maneggevolezza e la stabilità. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV, sviluppati specificamente per il modello 600e, garantiscono un'elevata aderenza sia su strade asciutte che bagnate. La partnership con Alcon ha portato all’adozione di freni racing con dischi ventilati da 380 mm e pinze monoblocco a quattro pistoni, assicurando la massima potenza di frenata anche nelle condizioni più estreme.

Inoltre, il differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT ottimizza la trazione in curva, offrendo un controllo eccezionale anche su terreni scivolosi. La combinazione di queste tecnologie contribuisce a fare della Nuova Abarth 600e un’auto agile e performante, adatta a chi cerca emozioni forti e prestazioni all’avanguardia.

Abarth 600e: una nuova icona di performance elettrica

La Nuova Abarth 600e rappresenta una rivoluzione nel settore delle auto elettriche compatte. Unendo prestazioni elevate a un design audace, la 600e ridefinisce l’esperienza di guida elettrica, dimostrando che le vetture sportive possono essere sostenibili senza sacrificare la potenza. Disponibile nelle versioni Turismo e Scorpionissima, questo modello è destinato a conquistare gli appassionati di auto sportive con una nuova visione della guida elettrica.

Con la sua combinazione di potenza, innovazione e design ispirato alle competizioni, la Nuova Abarth 600e si impone come la hot hatch elettrica per eccellenza, pronta a soddisfare le aspettative dei fan del marchio dello Scorpione e di tutti coloro che cercano una vettura che coniughi adrenalina e sostenibilità.