Al Milano Monza Open-Air Motor Show debutta la nuova Peugeot 3008

Alla prima edizione del MIMO, Milano Monza Open-Air Motor Show, in programma da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre, in Piazza Duomo a Milano debutta la nuovas Peugeot 3008

In attesa del debutto commerciale che avverrà a gennaio 2021, Nuova 3008 potrà essere ammirata dal vivo nel salotto meneghino ed è già ordinabile presso le Concessionarie PEUGEOT. Rinnovata nel design, nella tecnologia di bordo con anteprime uniche per il segmento come il sistema Night Vision, alza ancor più l’asticella in un mercato assai combattuto come quello in cui si inserisce 3008. Nel cuore di Milano verrà esposta la versione al vertice della gamma 3008, la HYBRID4, ibrida ricaricabile con 300CV e trazione integrale. Disponibile anche in versione a trazione anteriore con 225 CV, le motorizzazioni ibride plug-in affiancano l’offerta benzina e Diesel e declinano alla perfezione il concetto di “Power of Choice” della Casa: la libertà di scegliere la motorizzazione ideale per i propri spostamenti senza scendere a compromessi di alcun tipo in fatto di design, comfort, abitabilità e piacere di guida. Un esempio concreto del processo di transizione energetica avviato da tempo dalla Casa del Leone che conta oggi a listino già sette versioni elettrificate (100% elettrici o plug-in hybrid).

A conferma di questo impegno, PEUGEOT metterà a disposizione dei visitatori la Nuova e-2008 100% elettrica e l’ammiraglia 508 HYBRID per provare su strada questo nuovo concetto di mobilità elettrificata. L’area test drive verrà realizzata nella piazza del Castello Sforzesco.

PEUGEOT 3008 è da tempo leader del mercato grazie agli oltre 800.000 esemplari prodotti finora ed ha raggiunto una performance commerciale eccezionale anche in Italia, dove è stata scelta da oltre 80 mila Clienti. L’elezione ad Auto dell’Anno 2017 ha poi coronato questo grande successo.

PEUGEOT 3008 oggi si rinnova per mantenere questa leadership e continuare a piacere anche ai Clienti più esigenti. Il nuovo design comunica una nuova era di modernità coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia: un frontale ridisegnato con fari LED e una calandra che si fonde con il resto dell’auto, nuovi gruppi ottici posteriori, colori carrozzeria che sanno esaltare il suo design unico nel panorama automobilistico. A questo si aggiunge la nuova opzione "Black Pack”, per distinguersi ulteriormente.

Nuova PEUGEOT 3008 incarna perfettamente il concetto di “Power of Choice”, la libertà di scelta cui il Marchio tiene molto. Per questo motivo, può esser scelta con motorizzazioni plug-in hybrid (lo stato dell’arte della tecnologia ibrida), a due o quattro ruote motrici, oltre che con motori a benzina o Diesel. Propulsori che in tutti i casi esaltano il piacere di guida e massimizzano l’efficienza di un modello molto amato anche in Italia.

Su Nuova 3008 è inoltre presente lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile, grazie alla disponibilità di sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS) di ultima generazione che portano al debutto, per la prima volta nel segmento, il sistema Night Vision. Il rivoluzionario PEUGEOT i-Cockpit®, firma distintiva delle auto del Leone, può avere ora uno schermo touch screen a centro plancia da 10 pollici ed in alta definizione.

Nuova PEUGEOT 2008 è pensata per chi vuole vivere nuove esperienze al volante di un’automobile. Grande compagna di libertà e portabandiera dei valori e della visione del Marchio PEUGEOT verso un futuro entusiasmante, Nuova 2008 è l'interpretazione ultra moderna di un'esperienza di guida istintiva e in grado di interpretare al meglio diverse esigenze di mobilità. Modello innovativo e dalle dimensioni ideali, si fa notare per lo stile, particolarmente forte e personale. Ultratecnologico, adotta il PEUGEOT i-Cockpit® 3D di nuovissima generazione unitamente ad equipaggiamenti ed aiuti alla guida che esprimono il massimo livello del know-how della Casa del Leone. Multi-energia, dà libertà di scelta fra 3 diversi tipi di alimentazione: benzina, Diesel e 100% elettrica, tutte in grado di esaltare le caratteristiche di questo nuovo modello del Leone, coniugando prestazioni con grande efficienza.

L’ammiraglia PEUGEOT 508 adotta oggi la raffinata tecnologia plug-in hybrid ed amplia così l’offerta prodotto, affiancando le motorizzazioni benzina e Diesel. Il plug-in hybrid rappresenta il massimo oggi disponibile e permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri, cosa preclusa, ad esempio, ai modelli mild hybrid o full hybrid. PEUGEOT ha scelto l'ibrido plug-in, quello con la spina che ricarica la batteria di trazione, per consentire ai Clienti di viaggiare fino a oltre 50 chilometri in modalità 100% elettrica, grazie ad una batteria di trazione nettamente più capace di una vettura full hybrid che, mediamente, non percorre più di 3 km in modalità 100% green.

Nel contempo, la sinergia tra motore a benzina e motore elettrico di 508 HYBRID offre una potenza complessiva di 225 CV, con una coppia motrice che si avvantaggia di quella reattività che solo il motore elettrico riesce a restituire con pari efficacia.