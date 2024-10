Alfa Romeo Junior Vince il Premio Autonis: Design Italiano al vertice della categoria SUV compatti

La nuova Alfa Romeo Junior aggiunge un ulteriore premio alla sua collezione, conquistando il riconoscimento per il miglior design nella categoria "SUV/Veicoli fuoristrada compatti" al concorso "autonis".

L’evento, organizzato dalla nota rivista tedesca "auto motor und sport", celebra ogni anno le migliori creazioni del mondo automobilistico, votate direttamente dai lettori. Quest'anno, oltre 14.000 appassionati hanno espresso le loro preferenze tra 124 nuovi modelli, assegnando al design dell'Alfa Romeo Junior una quota del 36,1% dei voti.

Design italiano che incanta

"Il successo dell'Alfa Romeo Junior nel concorso di quest'anno è una testimonianza della bellezza e della qualità del nostro design italiano," ha dichiarato Niccolò Biagioli, Managing Director di Alfa Romeo in Germania. Biagioli ha ringraziato i lettori di "auto motor und sport" per la fiducia accordata e ha riconosciuto il talento del team di designer del Centro Stile Alfa Romeo a Torino, artefice dell'estetica distintiva della Junior. Tuttavia, sottolinea che la tecnologia e la funzionalità avanzate del modello contribuiscono anch'esse a rendere questo SUV compatto un'opzione irresistibile per i clienti.

Il design della nuova Alfa Romeo Junior unisce eleganza e dinamismo in una forma compatta, puntando su elementi iconici che richiamano la tradizione del marchio: i passaruota muscolosi, la coda tronca ispirata alla storica Giulia TZ e il frontale "3+3" con fari Full LED Matrix adattivi, rendono il suo aspetto deciso e inconfondibile.

Una tradizione di successi nel design

La vittoria dell’Alfa Romeo Junior nel concorso "autonis" prosegue una lunga serie di riconoscimenti ottenuti dal marchio italiano in Germania. In passato, altri modelli Alfa Romeo come Giulietta, MiTo e Tonale hanno trionfato nelle rispettive categorie, così come i modelli Stelvio e Giulia, l’ultima volta nel 2023. Questo nuovo trionfo consolida la posizione di Alfa Romeo come leader nel design, unendo tradizione e modernità in un'armonia che cattura l'attenzione e l'apprezzamento del pubblico internazionale.