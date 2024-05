Alfa Romeo, lancia l’iniziativa "Diamo valore al made in Italy"

Con l’entrata in vigore dei nuovi incentivi governativi, il sogno di mettersi al volante di un’Alfa Romeo diventa una piacevole realtà.

Grazie agli incentivi statali, tutte le versioni della nuova Alfa Romeo Junior, sia ibrida che elettrica, e le versioni Sprint di Tonale Hybrid e Plug-in Hybrid possono beneficiare di sconti significativi. Questi modelli rappresentano il top delle vendite del gruppo Stellantis nel segmento C-SUV per il periodo gennaio-aprile 2024.

A rendere l'offerta ancora più interessante è l'iniziativa "Diamo valore al made in Italy" di Stellantis, che promuove la produzione italiana con un extra vantaggio fino a 1.000 euro per l'acquisto di Tonale e Tonale Phev, realizzati a Pomigliano d'Arco, e fino a 1.500 euro per Giulia e Stelvio, costruite a Cassino.

Per chi rottama un veicolo Euro 2 o inferiore, è disponibile un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services, con una rata mensile a partire da 250 euro e un anticipo di circa 7.500 euro, valida sia per la versione MHEV1 che per la versione PHEV2, includendo per quest’ultima l'easyWallbox.

Promozione "Diamo valore al made in Italy"

Questa iniziativa si aggiunge alle agevolazioni statali, rendendo l’acquisto di un’Alfa Romeo non solo economicamente vantaggioso ma anche un modo per supportare la produzione locale. Gli extra vantaggi prevedono fino a 1.000 euro per Tonale e Tonale Phev e fino a 1.500 euro per Giulia e Stelvio.

Dettagli delle Offerte

In caso di rottamazione di un veicolo Euro 2 o inferiore, l'offerta finanziaria su Tonale propone un canone mensile a partire da 250 euro, con un anticipo di circa 7.500 euro, valido per entrambe le versioni MHEV e PHEV, con l'easyWallbox inclusa nel prezzo di listino per la versione PHEV.

Alfa Romeo invita tutti gli appassionati del marchio a visitare i suoi showroom per scoprire i dettagli completi delle promozioni "Diamo valore al made in Italy" e degli incentivi governativi disponibili per chi rottama un veicolo fino a Euro 2 e/o con un ISEE inferiore ai 30.000 euro.

Grazie a queste nuove agevolazioni, mettersi al volante di un'Alfa Romeo diventa un'opzione ancora più allettante, combinando stile, prestazioni e sostenibilità in un'unica offerta.