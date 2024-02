Alfa Romeo trionfa nella 30a edizione dei 'Best Cars Awards' Svizzeri

Alfa Romeo, ancora una volta, si distingue e conquista il cuore degli svizzeri nella 30a edizione dei 'Best Cars Awards'.

I lettori di Auto Illustrierte, la principale rivista automobilistica elvetica, hanno premiato senza esitazioni Alfa Romeo, dimostrando la profonda connessione tra il marchio e la comunità svizzera. La vittoria in diverse categorie sottolinea il riconoscimento dei valori distintivi del marchio italiano e il suo status premium.

Alfa Romeo si distingue con una straordinaria serie di vittorie ai 'Best Cars Awards', confermando il suo dominio nelle preferenze degli svizzeri. Giulia trionfa per la settima volta consecutiva tra le 'Berline medie dimensioni', mentre Stelvio conquista il primo posto per la sesta volta tra i 'SUV di grandi dimensioni/Fuoristrada'. Tonale si aggiudica il suo secondo titolo nella categoria 'Compact SUV/Fuoristrada'. Da quando sono stati lanciati sul mercato svizzero, Giulia, Stelvio e Tonale hanno costantemente guadagnato il primo posto nelle rispettive categorie. Il Brand Premium riceve ulteriori riconoscimenti, vincendo nella categoria 'Aspetto/Styling' e ottenendo posizioni di rilievo nelle categorie 'Pubblicità' e 'Popolarità' del marchio, consolidando il suo successo in crescita anno dopo anno.