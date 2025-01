All’asta una delle rarissime McLaren Senna LM: un capolavoro ingegneristico in edizione limitata

Il nuovo anno inizia con un evento imperdibile per gli appassionati di hypercar e collezionismo.

Il 5 gennaio 2025, la piattaforma Car & Classic darà il via all’asta online di una McLaren Senna LM del 2022, una delle sole 20 unità prodotte a livello globale. L’auto, praticamente nuova, ha percorso appena 74 km ed è custodita in condizioni impeccabili presso uno showroom nei Paesi Bassi.

Questo esclusivo modello, caratterizzato dalla livrea in McLaren F1 Orange e dettagli in fibra di carbonio nera, rappresenta l’apice dell’ingegneria automobilistica di McLaren Special Operations (MSO). I parafanghi ventilati e il sistema di scarico con terminali quadrupli in oro satinato sottolineano l’unicità di questo esemplare, ispirato alla leggendaria McLaren F1 GTR vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1995.

Design e aerodinamica senza compromessi

Rispetto alla versione GTR, la Senna LM offre un design ancora più aggressivo e ottimizzato. Gli ingegneri hanno lavorato per migliorare l’aerodinamica, garantendo un’incredibile deportanza che mantiene la vettura incollata alla strada anche a velocità elevate. Il doppio spoiler posteriore regolabile e il diffusore, insieme allo scoop sul tetto, completano un assetto progettato per dominare pista e strada.

Interni e tecnologia all’avanguardia

L’abitacolo combina lusso e funzionalità: sedili avvolgenti rivestiti in materiali pregiati, volante in Alcantara e un sistema di telemetria avanzato che integra tre telecamere per monitorare le prestazioni in pista. Nonostante l’anima da corsa, la McLaren Senna LM offre comfort da auto stradale, con aria condizionata, impianto audio di alta qualità e sedili regolabili.

Prestazioni mozzafiato

Il cuore della Senna LM è un motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 845 CV e garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in tempi fulminei. Grazie alla struttura in fibra di carbonio, il peso contenuto permette prestazioni eccezionali, con una velocità massima da lasciare senza fiato.

Questo esemplare, uno dei sette allestiti con guida a destra, è un’opportunità irripetibile per i collezionisti. A livello globale, cinque unità sono state vendute a un unico collezionista negli Stati Uniti, mentre gli altri esemplari sono distribuiti in varie parti del mondo.