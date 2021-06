“ALL-e”, la proposta di Free2Move eSolutions per una ricarica facile

Free2Move eSolutions lanciano un nuovo e innovativo prodotto ad appena un mese dalla nascita della società e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente in cui domani, sabato 5 giugno, sarà ufficialmente presentato il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema.

In questa data simbolica viene annunciato l’arrivo di “ALL-e”, la proposta di Free2Move eSolutions che trasforma il modo di vivere la ricarica delle vetture elettriche e ibride plug-in. Si tratta di un servizio in abbonamento che permette di integrare diversi prodotti e servizi, forniti da specifici operatori, finalizzati alla ricarica dei veicoli elettrici o elettrificati a fronte del pagamento di una rata fissa mensile, aggiornata periodicamente (annualmente o semestralmente) sulla base del reale utilizzo dei servizi inclusi. ALL-e è in pratica il punto di contatto tra chi guida un’auto elettrica e i servizi collegati alla ricarica, e la rende un’esperienza senza problemi.

Diversi i livelli in cui viene offerto ALL-e. A chi acquista o già utilizza una Nuova 500 elettrica, Free2Move eSolutions offre tre diversi abbonamenti (Basic, Evo e Pro); per chi guida le Jeep Compass o Renegade 4xe le scelte sono due (Basic e Evo), mentre entro l’estate anche chi possiede una vettura elettrica o ibrida plug-in di altri costruttori automobilistici potrà abbonarsi a ALL-e.

Basic è l’abbonamento per chi pone l’accento sulla ricarica pubblica. Include l’attivazione di un contratto di servizio per la ricarica sulla rete pubblica con una app dedicata e con una smart card in grado di comunicare contactless con le colonnine. Inoltre, offre chilometri in elettrico per un corrispettivo annuo in kWh di ricarica pubblica, calcolato sulla base di un consumo medio stimato per i singoli modelli. Infine, include la easyWallbox per la ricarica domestica in modalità Plug & Play e l’easyCounter con installazione, grazie al quale sarà possibile monitorare i consumi domestici per la ricarica: entrambi sono acquistabili solo con il finanziamento di FCA Bank, la banca digitale che fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa.

L’abbonamento Evo richiede l’attivazione di un contratto per la fornitura di tutta l’energia domestica con Wekiwi (fornitore di gas e luce, che offre servizi innovativi con soluzioni e opportunità di risparmio) con separata fatturazione dei consumi: prevede un maggiore numero di chilometri di servizi di ricarica domestica (dedotti dalla bolletta di Wekiwi e inclusi nella rata mensile ALL-e) e di ricarica pubblica, considerando un profilo di consumo basato su una percorrenza di circa 10 mila chilometri all’anno.

Infine, con Pro – destinato per ora esclusivamente a Nuova 500 – i clienti possono usufruire di un corrispettivo annuo di chilometri maggiore.

Tutti questi abbonamenti sono offerti a un prezzo fisso mensile aggiornato ogni sei mesi o annualmente (a scelta del cliente) sulla base del reale uso del servizio di ricarica: pubblica per tutti tre, anche domestica solo per Evo e Pro.

Per tutte le offerte è disponibile il finanziamento da parte di FCA Bank senza alcun costo o onere finanziario per il cliente e a interessi zero, finalizzato all’acquisto e all’installazione di easyWallbox e easyCounter. La durata del finanziamento coincide con la durata minima dell’abbonamento. L’anticipata risoluzione dell’abbonamento, infatti, comporta l’immediato pagamento dell’importo finanziato. In ogni caso di risoluzione dell’abbonamento sono previsti conguagli.

Grazie alla partnership tra Free2Move eSolutions e Wekiwi, si avrà accesso a un’offerta per l’energia di casa collegata all’abbonamento ALL-e. La sottoscrizione di questa offerta è obbligatoria nel caso il cliente voglia accedere a un abbonamento ALL-e con ricarica domestica e potrà scegliere l’importo mensile che Wekiwi fatturerà ogni mese (+IVA e canone Rai se dovuti) attraverso una fatturazione bimestrale. Così come per il budget di ricarica, sarà possibile conoscere in anticipo anche il budget di spesa per l’energia elettrica domestica, fatto salvo il successivo conguaglio in caso di scostamento da quanto fatturato nel periodo di riferimento rispetto ai costi effettivamente dovuti. Dall’importo mensile sarà detratta la quota per il servizio di ricarica domestica incluso nell’abbonamento ALL-e.

Infine, grazie alla legge di Bilancio 2019 e al decreto Rilancio del 19 maggio 2020, chi sottoscrive un abbonamento ALL-e che include la easyWallbox e la sua installazione professionale per l’utilizzo fino a 7,4 kW ha diritto a una detrazione fiscale del 50 per cento, a fronte della cessione del relativo credito d’imposta.

Abbonarsi a ALL-e e sottoscrivere i contratti collegati è realmente facile e richiede pochi passaggi: dall’11 giugno sarà sufficiente collegarsi al sito www.all-e.com dove i clienti saranno guidati passo a passo per richiedere l’attivazione e dove potranno scoprire nel dettaglio il costo delle diverse offerte e tutte le condizioni contrattuali. La richiesta verrà poi valutata da Free2Move eSolutions e dai suoi partner nei tempi tecnici strettamente necessari. Il sito è già attivo per i clienti delle Jeep Renegade e Compass 4xe e della Nuova 500: possono lasciare i loro dati e saranno ricontattati per diventare i primi a aderire all’offerta. Dall’estate sarà possibile abbonarsi con un modello BEV o PHEV di qualsiasi marca.

“Tra i pacchetti ALL-e – spiega l’amministratore delegato di Free2Move eSolutions Roberto Di Stefano – ogni cliente di vetture elettriche può sicuramente trovare quello più adatto alle sue necessità e accedere, con lo smartphone o con la card dedicata, alla colonnina di ricarica più vicina. Nata da appena un mese, Free2Move eSolutions sta diventando sempre più il punto di incontro tra il mondo dell’energia e quello dell’automotive, accelerando la transizione energetica verso una mobilità sempre più attenta all’ambiente”.

“La missione di Free2Move eSolutions – aggiunge Carlalberto Guglielminotti, Executive Chairman di Free2Move eSolutions – è risolvere problemi complessi per rendere semplice la transizione alla mobilità elettrica e contribuire così a un futuro più sostenibile per le nuove generazioni. È per questo che abbiamo scelto di presentare ALL-e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente e dell’avvio del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema”.