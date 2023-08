Alla Monterey Car Week Aston Martin svela la nuova DB12 Volante

Aston Martin presenta la nuova DB12 Volante. Compagna della DB12 Coupé recentemente presentata, la prima della nuova generazione di auto sportive del brand britannico,

questo modello aperto combina le spettacolari prestazioni e la maneggevolezza di una Super Tourer con le irresistibili emozioni sensoriali della guida a tettuccio abbassato. Un'auto di classe, dall'eleganza e dal carattere sportivo ineguagliabili, la DB12 Volante è l'ultima nata dell'illustre tradizione Aston Martin di vetture cabriolet ad alte prestazioni. Le qualità senza tempo dello stile e della maestria sono state rivitalizzate da tecnologie avanzate e da un'ingegneria all'avanguardia, mentre l'esperienza di guida è stata affinata al massimo.

Sviluppata in parallelo con la Coupé, sua compagna di scuderia, la DB12 Volante vanta gli stessi rivoluzionari progressi in termini di design, ingegneria e tecnologia dell'ultima evoluzione della più illustre delle Aston Martin. Con potenza e prestazioni ai vertici della categoria e una dinamica da auto sportiva purosangue, si tratta di un'evoluzione dirompente, che posiziona senza mezzi termini la DB12 Volante come una vera e propria auto da guida, prima di tutto.

Sotto il cofano potenza del suo motore 4.0 Twin-Turbo V8, la migliore della categoria, conferisce alla DB12 Volante prestazioni formidabili e un sound favoloso. Messo a punto dagli ingegneri Aston Martin per erogare una potenza di 680 CV/671 bhp a 6.000 giri/min e 800 Nm/590 piedi-libbra tra i 2750 e i 6000 giri/min, questo eccezionale motore costruito a mano presenta profili di camme modificati, rapporti di compressione ottimizzati, turbocompressori più grandi e un maggiore raffreddamento per ottenere un aumento della potenza del 34% rispetto alla DB11. Con un'accelerazione da 0 a 60 mph in 3,6 o da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e con una velocità massima di 202 mph, le prestazioni della DB12 Volante sono davvero mozzafiato.

La potenza viene alimentata da un cambio automatico ZF a 8 rapporti che, come la DB12 Coupé, presenta una serie di strategie di cambio che si adattano a ciascuna modalità di guida dinamica. La Volante utilizza anche lo stesso rapporto di trasmissione finale accorciato per massimizzare la spinta in marcia e il differenziale posteriore elettronico (E-Diff) per un mix perfetto di agilità quando lo si desidera e stabilità quando serve. Grazie all'ESC a quattro stadi e alla possibilità di scegliere tra cinque modalità dinamiche predefinite, la DB12 Volante consente al guidatore di personalizzare con precisione il suo comportamento.

Altri punti di forza sono gli ammortizzatori adattivi intelligenti di nuova generazione, che hanno un'ampiezza di banda di distribuzione della forza aumentata del 500% rispetto alla precedente generazione, dando alla DB12 Volante una gamma di capacità dinamiche e di carattere di gran lunga superiore ai rivali della categoria. In effetti, la differenza principale tra la DB12 Coupé e la Volante è rappresentata da una revisione dettagliata della taratura delle molle posteriori e da una messa a punto ad hoc degli ammortizzatori.