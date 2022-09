Alla scoperta delle Dolomiti con Citroen Ami 100% elettrica

La versatilità di Citroën Ami unita alla sua natura completamente elettrica ha saputo conquistare una rilevante visibilità, che oggi trascende l'ambito urbano.

La possibilità di essere guidata da 14 anni di età con la patente AM, la sua estrema semplicità di ricarica ed una completa protezione dagli agenti atmosferici sono alcuni degli elementi che ne trainano il forte interesse commerciale.

Perfettamente a suo agio in ambito urbano, Citroën Ami -100% ëlectric è in grado di offrire una mobilità innovativa ed ecosostenibile anche in un contesto totalmente differente ed extra-urbano, come possono essere le panoramiche strade di montagna, totalmente immerse nella natura. È il caso dell’Hotel Bladen di Sappada, località montana in Friuli-Venezia Giulia, che ha scelto proprio Citroën Ami come veicolo per gli itinerari stradali naturalistici, a disposizione degli ospiti della struttura alberghiera.

La sua autonomia fino a 75 km, la sua guida silenziosa e senza emissioni di CO2, la sua estrema semplicità di ricarica in sole tre ore da una normale presa di corrente e la sua eccellente abitabilità interna per due persone sedute una di fianco all’altra, consentono ai clienti dell’Hotel di Sappada di scoprire il meraviglioso paesaggio delle Dolomiti friulane, all’insegna della modernità, del rispetto dell’ambiente e dell’emozione.

Presente da 130 anni a Sappada, l’Hotel Bladen è costantemente impegnato ad offrire ai suoi ospiti un soggiorno indimenticabile, ricco di tradizione e di emozioni, sempre ponendo la massima attenzione a salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturalistico che lo circonda, proteggendo l’ambiente e la bellezza dei suoi paesaggi.

Matteo Piller d’Adamo, proprietario dell’Hotel Bladen di Sappada: “Ho creduto fin dal principio nel concetto di sostenibilità proposto da Citroën con il prodotto Ami. Abbiamo voluto fortemente proporre Citroën Ami nella nostra struttura alberghiera, non solo per promuovere la mobilità elettrica nella vallata ma anche per dare l’occasione a tutti gli ospiti ed amici di Sappada di condividere una nuova esperienza. Il nostro Albergo, che porta il nome di Sappada scritto in dialetto locale (Bladen, pronuncia Plodn) è nato ben 130 anni fa e si pone, con successo da oltre 15 anni, l’obbiettivo di far vivere a tutti propri ospiti una vacanza ricca di momenti emozionanti. Ci ispiriamo alle tradizioni e crediamo nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. Citroën Ami, insieme a tutta una serie di altre entusiasmanti proposte descritte sul nostro sito www.hotelbladen.it , rientra in questa filosofia e può regalare ai nostri ospiti una vacanza assolutamente unica ed indimenticabile.”

Sono tre le Citroën Ami - 100% ëlectric che compongono questa piccola flotta a zero emissioni, permettendo così a 6 persone in contemporanea l'esplorazione di uno dei più affascinanti territori del Belpaese, nei dintorni dell’Hotel Bladen, seguendo un percorso che include soste strategiche per la degustazione di prodotti tipici della zona e che nel contempo offrono, se necessario, la possibilità di ricarica gratuita durante la sosta per il pranzo.

Le tre Citroën Ami - 100% ëlectric sono state fornite dalla Concessionaria Manzotti Automobili, presente da diversi anni in molte città del Veneto. La Concessionaria ha saputo rispondere al meglio alle esigenze del proprietario dell’Hotel Bladen, insieme al quale ha tracciato un nuovo solco per il turismo.

Saverio Manzotti, Titolare Concessionaria Manzotti Automobili: “Siamo molto contenti di aver partecipato all’iniziativa in collaborazione con Hotel Bladen fornendo tre Citroën Ami, un mezzo di mobilità innovativo e originale in cui crediamo molto. Tra i valori che portiamo avanti da sempre ci sono infatti la sostenibilità ambientale e l’attenzione al nostro territorio, perfettamente rappresentati in questo progetto. Grazie alla nostra pluridecennale presenza sul territorio, alle competenze maturate ed alla ricca gamma di prodotti Citroën che possiamo offrire, continueremo a mettere la nostra esperienza al servizio dei clienti per rispondere sempre al meglio alle loro esigenze.”

Tra i differenti elementi che rendono Citroën Ami protagonista del futuro della mobilità 100% elettrica, spiccano anche elementi distintivi di design. Come il tettuccio totalmente trasparente: è sufficiente alzare lo sguardo per ammirare la bellezza delle Dolomiti che circondano Sappada. Nel contempo, la protezione dagli agenti atmosferici rende Citroën Ami perfetta per circolare anche quando appaiono le nubi di un potenziale acquazzone. La presenza del riscaldamento ne garantisce il confort, l’alloggiamento dedicato allo Smartphone permette il supporto di una multimedialità di ultima generazione e lo spazio davanti alle gambe del passeggero offre uno spazioso vano per sistemare gli zaini, immancabili in una gita in montagna.

Versatile, moderna e accessibile a tutti, Citroën Ami -100% ëlectric fa parte della ricca gamma di prodotti elettrificati offerti da Citroën per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile nell’ambito del processo di transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025.

Già una storia di successo, in Italia, Citroën Ami -100% ëlectric continua ad essere apprezzata da una clientela molto diversificata e da inizio anno è leader nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota che raggiunge quasi il 60% (dati aggiornati a fine luglio 2022).

Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroën Italia:” Siamo orgogliosi che Citroën Ami sia stata scelta come la soluzione di mobilità da parte di un cliente così importante, nel settore del turismo, dove è fondamentale saper offrire servizi ed esperienze diversificate, originali e memorabili! Citroën Ami esprime al meglio questi elementi perché è un oggetto unico, originale, moderno e innovativo che esprime tutta l’audacia della nostra Marca, da sempre vicina alle persone, attenta alle loro esigenze di mobilità nella vita quotidiana e che pone la serenità e il benessere al centro dell’esperienza cliente. Credo che questa iniziativa rifletta pienamente la nostra filosofia e possa rappresentare una concreta fonte di ispirazione anche per altre strutture turistiche, interessate ad offrire ai propri clienti esperienze uniche, all’insegna del benessere e nel rispetto dell’ambiente.”