Alpine A290 debutta al Salone Auto Torino 2024, la city car sportiva del futuro

Alpine svela in anteprima nazionale al Salone Auto Torino 2024 la sua nuova city car sportiva, l’Alpine A290, dal 13 al 15 settembre in Piazza Castello.

Questo modello segna una svolta nella storia del marchio, introducendo il pubblico al "Dream Garage" 100% elettrico, una gamma di veicoli elettrici che rappresenta il futuro della mobilità sportiva secondo Alpine.

La A290, pur essendo una compatta da città, mantiene il DNA sportivo di Alpine, ispirandosi alla celebre A110. Agile e performante, è stata progettata per offrire al conducente un’esperienza di guida dinamica ma comoda, ideale sia per gli spostamenti quotidiani che per le prestazioni sportive. Sviluppata sulla piattaforma elettrica progettata da Ampere, la A290 integra soluzioni all'avanguardia per l'ottimizzazione della ricarica domestica, come i servizi offerti da Mobilize PowerBox, che la rendono parte di un ecosistema elettrico completo.

Con un design moderno e accattivante, l’A290 punta a conquistare un pubblico eterogeneo, attirando sia gli appassionati di performance che chi cerca uno stile raffinato. Prodotta nello stabilimento di Douai, la vettura è dotata di un motore elettrico realizzato nella Megafactory di Cléon, con una batteria che sarà assemblata in Francia dall’estate 2025.

Alpine, con la A290, offre una perfetta fusione tra innovazione tecnologica e spirito sportivo, consolidando la sua posizione di leader nella transizione verso la mobilità elettrica.