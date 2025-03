Alpine diventa Premium Partner del Paris Major Premier Padel, rafforzando il suo impegno nello sport

Alpine rafforza il suo legame con il mondo del padel diventando Premium Partner del Paris Major Premier Padel, uno degli eventi più prestigiosi del circuito internazionale.

Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti nell'impegno della casa automobilistica francese, che già supporta numerosi tornei e atleti di livello mondiale. L’obiettivo di Alpine è contribuire alla visibilità del torneo su scala europea e offrire al pubblico un'esperienza coinvolgente e di alto livello, in linea con il suo approccio innovativo al motorsport.

L’accordo consolida una strategia che ha già visto Alpine protagonista in eventi di rilievo come l’Hexagon Cup. Il marchio è inoltre sponsor di alcuni tra i più grandi nomi del circuito professionistico, tra cui il numero uno al mondo Arturo Coello, insieme a Claudia Fernandez, Federico Chingotto, Alejandra Salazar e la leggenda del padel Fernando Belasteguin. L’impegno di Alpine non si limita agli eventi internazionali, ma si estende anche al supporto per lo sviluppo del padel in Europa, attraverso collaborazioni con centri di formazione e giocatori nazionali.

Il Paris Major Premier Padel rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo sport. L’evento, ospitato nello storico stadio Roland-Garros, offrirà non solo competizioni di altissimo livello, ma anche un’atmosfera unica, animata da un pubblico entusiasta che potrà vivere lo spettacolo sia di giorno che di sera. La Fédération Française de Tennis ha inoltre rinnovato il proprio accordo con Premier Padel, il circuito ufficiale gestito dalla Federazione Internazionale del Padel (FIP), garantendo che il torneo si svolgerà a Roland-Garros fino al 2029. L’Alpine Paris Major si terrà sistematicamente nella seconda settimana di settembre, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.

I biglietti per il torneo sono disponibili per il pubblico dal 6 marzo e possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento. Le qualificazioni dell’8 settembre saranno accessibili con biglietti a partire da 15 euro, mentre le partite dal 9 al 14 settembre avranno un costo d’ingresso a partire da 25 euro. Un’occasione imperdibile per assistere a match di altissimo livello in una location iconica come lo Stade Roland-Garros.

Arnaud Di Pasquale, Direttore dell’Alpine Paris Major, ha sottolineato l’importanza strategica di questa partnership, evidenziando come Alpine incarni perfettamente i valori di performance ed eccellenza che caratterizzano il torneo. La crescente notorietà dell’evento, sia in Francia che all’estero, è testimoniata dalla firma di un accordo che contribuirà a innalzare ulteriormente il profilo della manifestazione, rendendola ancora più prestigiosa nel panorama internazionale.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha ribadito come la decisione di rafforzare l’impegno nel Paris Major sia stata del tutto naturale. Dopo l’ingresso nel padel nel 2023, Alpine ha visto crescere rapidamente l'importanza di questo torneo, che oggi è riconosciuto tra i più prestigiosi al mondo. L’obiettivo della casa automobilistica è offrire agli spettatori un’esperienza premium e coinvolgente, con lo stesso livello di servizio garantito nei propri eventi di Formula 1 e Endurance.

Con questa partnership, Alpine consolida la sua strategia di connessione tra sport e passione, continuando a investire in discipline che incarnano valori di performance, innovazione e spettacolo. Il Paris Major Premier Padel rappresenta la cornice perfetta per esaltare l’essenza del brand, unendo la tradizione dell’automotive alla crescente popolarità di uno degli sport più dinamici e in espansione a livello mondiale.